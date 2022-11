Ghana quiere evitar el KO ante Corea del Sur

El combinado asiático busca acercar los octavos, mientras que los africanos se quedarían fuera de Catar si no consiguen vencer

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Corea del Sur y de Ghana buscan este lunes en el Education City (14.00 horas/Gol Mundial y Movistar+) su primera victoria en el Mundial de Catar, en un encuentro en el que al combinado africano solo le vale el triunfo y en el que quedará matemáticamente sin opciones de acceder a octavos de final si no lo consigue.

Los asiáticos, que en su debut no pasaron de un empate sin goles ante Uruguay, son conscientes de que lograr los tres puntos este lunes se antoja vital, sobre todo sabiendo que en la última jornada del Grupo H les esperan Portugal y Cristiano Ronaldo.

Las opciones de avanzar a las eliminatorias por tercera vez en su historia siguen vivas, y para ello Paulo Bento se encomendará de nuevo a un enmascarado Heung-Min Son que necesita reivindicarse. El delantero del Tottenham, que llegó justo al Mundial tras ser operado por una factura ocupar, pasó desapercibido en el encuentro ante los charrúas, donde no estuvo Hee-Chan Hwang.

El atacante del Wolverhampton, con molestias en los isquiotibiales, vuelve a ser la gran duda del cuadro surcoreano, que se encomendará de nuevo a Ui-Jo Hwang en caso de que no llegue a tiempo al duelo ante las 'Black Stars'.

Todavía más acuciante es la necesidad de Ghana, que sufrió una dolorosa derrota en su estreno ante Portugal (3-2), en la que Iñaki Williams erró una buenísima ocasión tras una picaresca acción en los minutos finales.

En caso de no ganar, el combinado africano, cuartofinalista en Sudáfrica 2010, estará matemáticamente fuera, aunque el técnico Otto Addo ha optado por tranquilizar al grupo. "No hay presión. Ser el seleccionador de Ghana no es presión, presión es pensar qué hay para comer al día siguiente", señaló en rueda de prensa.

André Ayew, goleador ante los lusos, y Alidu Seidu entrenaron al margen el fin de semana, pero podrán estar disponibles para el quinto partido de la historia entre los dos combinados; Ghana domina 3-1 en el balance general, con 11 tantos a favor y solo cuatro en contra.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim, Jin-Su Kim; Woo-Young Jung, In-Beom Hwang; Jae-Sung Lee, Sang-Ho Na; Heung-Min Son y Ui-Jo Hwang.

GHANA: Ati Zigi; Seidu, Djiku, Amartey, Salisu, Baba Rahman; Thomas Partey, Abdul Samed, Kudus; André Ayew e Iñaki Williams.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: Education City.

--HORA: 14.00/Gol Mundial y Movistar+.