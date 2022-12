Regragui: "Es extraordinario lo que hicimos para en aguantar al mejor equipo en posesión"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, felicitó a su equipo por su "extraordinario" esfuerzo para conseguir aguantar y eliminar del Mundial de Catar en los penaltis a la selección española, "el mejor equipo del mundo en posesión".

"Es extraordinario lo que han conseguido los jugadores en cuanto a energía y en las ganas de no perder este partido, de aguantar ante quizás el mejor equipo del mundo en términos de posesión. Sabíamos que no podíamos presionarles alto, tuvimos paciencia y con uno de los mejores porteros del mundo, pudimos clasificarnos en los penaltis", señaló Regragui tras el partido.

El técnico marroquí reconoció que sabía que España domina la posesión y por ello intentó desactivar a sus medios. "No somos Francia, Inglaterra y no podemos competir con ellos aunque tengamos jugadores técnicos. No soy un mago, no estoy inventando nada, controlamos bien a Busquets, pero también a Gavi y Pedri gracias a que mis atacantes trabajaron como locos", subrayó.

Finalmente, Regragui confesó su felicidad por haber recibido una llamada del Rey Mohamed VI. "Es algo extraordinario para un marroquí, sus palabras nos inspiran a hacer más, enorgullecen a los jugadores y nos hace querer superarnos a nosotros mismos", confesó.