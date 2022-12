Regragui: "Hemos demostrado que el fútbol marroquí existe"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, se mostró orgulloso de su equipo, capaz de pelear en el Mundial de Catar 2022 con las mejores del mundo y demostrar que no está lejos de una final, después de caer (2-0) ante Francia en semifinales.

"Hemos tenido varios lesionados y eso no ha ayudado. Era demasiado para nosotros. No hay que quejarse. Queremos terminar terceros y confiamos en ello. Hemos demostrado que el fútbol marroquí existe. Para estar en la final tenemos que trabajar un poco pero no estamos tan lejos", dijo al terminar el encuentro.

El seleccionador marroquí sacó pecho por ser el primer equipo africano en semifinales de la Copa de Mundo y felicitó a los suyos por dar de nuevo "lo mejor" de sí mismos. "Dimos lo mejor de nosotros, eso es lo más importante. Ante una selección como Francia, el más mínimo error se paga", apuntó.

Regragui lamentó el gol a los cinco minutos de Francia pero destacó la buena segunda mitad de Marruecos, donde les faltó el gol. "No podemos ir a la final con el derroche del primer tiempo. En la segunda parte fue mucho mejor, aunque el segundo gol nos mató. No quita todo lo que dimos antes", terminó.