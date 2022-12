La selección española pasa de las luces a las sombras antes de afrontar el reto de octavos en Catar

Los jugadores de la selección española celebran el gol de Morata ante Japón en el Mundial de Catar 2022 - Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA



MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol tendrá ahora cuatro días para hacer un análisis de lo sucedido en la primera fase del Mundial de Catar, una cita que comenzó con un gran dosis de optimismo que se ha ido reduciendo antes de afrontar el primer duelo a cara o cruz.

España llega a octavos de final de la competición con el ánimo algo 'tocado' después de haber puesto en riesgo un billete para los cruces que parecía estar al alcance sin grandes complicaciones. Sólo llegó a estar tres minutos eliminada de esa carrera durante la derrota ante Japón, pero esa derrota, y el juego desplegado, fue un jarro de agua fría que, de todos modos, puede despertarla.

La tricampeona de Europa intentará volver a los cuartos de final de una Copa del Mundo el martes ante Marruecos, una de las revelaciones en Catar, invicta y con sólo un gol encajado, y además con bastante talento en sus filas. Aún así, el teórico favoritismo, por potencial, experiencia y ranking, debe recaer sobre la 'Roja' que en este periplo iniciado en el verano de 2018 con Luis Enrique Martínez sólo ha perdido un choque eliminatorio.

Fue en la final de la pasada Liga de Naciones, cuando la campeona del mundo cayó ante Francia por 2-1, en un duelo que fue por delante. A ese partido llegó tras ganar 2-1 a Italia en las semifinales de la 'Final a Cuatro', mientras que en la pasada Eurocopa ganó a Croacia en octavos de final (5-3), y empató ante Suiza en cuartos (1-1), pasando en los penaltis, y ante la 'Azzurra' en semifinales (1-1), cayendo desde los once metros.

Y España necesitará recuperar la frescura ofensiva ante un rival que ya sabe cómo le puede hacer daño. Japón demostró que la disciplina defensiva y cerrar por dentro los espacios a los españoles puede atascar su tradicional juego fluido, que sí apareció ante Costa Rica en el espectacular estreno y, en momentos, ante Alemania.

El debut levantó una ola de optimismo sobre las opciones de llegar lejos de nuevo en un Mundial, cita esquiva tanto en 2014, con la eliminación en la fase de grupos cuando defendía título, como en 2018, con el adiós en los penaltis ante un rival teóricamente accesible como la anfitriona Rusia. En cambio, ante el combinado 'tico', la explosión goleadora reflejada en el 7-0 animó y reforzó aún más a una 'Roja', a la que Luis Enrique ve en "su mejor momento".

Pero a partir de ahí, las cosas se empezaron a torcer. Ante la necesitada Alemania, la campeona del mundo de 2010 fue competitiva, dejó buenos momentos e incluso fue ganando 1-0 tras una buena jugada colectiva que culminó Álvaro Morata, pero pese a tener un par de opciones para sentenciar, terminó siendo dominada por los de Hansi Flick que lograron igualar.

Aún así, el combinado nacional llegó a la tercera jornada como líder del Grupo E, con cuatro puntos, uno más que Japón y Costa Rica, y tres más que los alemanes. Todo parecía bien encarrilado para ser primera, más cuando Morata hizo el 0-1 ante los 'Samurais Azules' a los once minutos, pero, de una forma un tanto inesperada, todo se complicó en un abrir y cerrar de ojos.

Los japoneses remontaron en un inicio fulgurante de segunda parte y, contra todo pronóstico, los 'ticos' hicieron lo mismo ante la tetracampeona del mundo. Eso provocó que España llegase a estar eliminada del Mundial, sólo por un breve espacio porque Alemania logró ganar finalmente y meter como segundos a los de Luis Enrique, incapaces de igualar pese a más del 80 por ciento de posesión, reflejado únicamente en apenas tres tiros a puerta, entre ellos el gol.

Esta derrota aumenta la mala estadística en grandes citas de la selección española desde que se proclamase campeona de Europa en 2012. De este modo, en los 20 partidos que ha disputado entre los tres Mundiales y las dos Eurocopas, sólo ha ganado siete, el 35 por ciento: a Australia (2014), Irán (2018) y Costa Rica (2022) en las Copas del Mundo, y a República Checa y Turquía en la EURO 2016, y a Eslovaquia y a Croacia, prórroga de por medio, en la de 2020.

Junto a Japón, Países Bajos y Chile, en el Mundial de Brasil, y Croacia e Italia, en la Eurocopa de Francia, son los combinados que la han derrotado, mientras que el resto son empates (Portugal, Marruecos y Rusia en 2018, Suecia, Polonia, Suiza e Italia en la EURO 2020, y Alemania en este Mundial).

UNAI, RODRI Y DANI OLMO, INDISCUTIBLES

Ahora, Luis Enrique y el equipo tienen tiempo para reflexionar de cara a la recta decisiva de una Copa del Mundo en la que el camino ahora hacia la final pone en su teórico recorrido a rivales principalmente europeos como Portugal, Francia o Inglaterra.

En este sentido, el técnico asturiano ha sido fiel a su idea y no ha repetido once en ninguno de los tres partidos y sólo tres jugadores lo han jugado todo: Unai Simón, Rodri, reconvertido a central, y Dani Olmo, que ha sido el único del frente ofensivo que no ha tenido descanso. Junto a estos tres, Sergio Busquets, Pedri y Gavi han sido siempre titulares, aunque sí han sido sustituidos.

En total, el seleccionador de Gijón ha usado a 19 de sus 26 jugadores. Además de los otros dos porteros (Robert Sánchez y David Raya), aún no han tenido su oportunidad los defensas Eric García y Hugo Guillamón, el centrocampista Marcos Llorente, y los delanteros Yéremi Pino y Pablo Sarabia.

Morata, pese a ser titular únicamente ante los japoneses y haber jugado ni una hora en sus tres encuentros ha sido el mejor goleador una vez más, con tres tantos, uno por partido. Ferran Torres hizo dos el día de Costa Rica, y el resto de goleadores han sido Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi y Carlos Soler.