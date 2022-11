Vertonghen: "Se me pasan muchas cosas por la cabeza que es mejor no decir"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El internacional belga Jan Vertonghen se ha mostrado muy crítico con la actuación del equipo tras la sorprendente derrota ante Marruecos (0-2) en el Mundial de Catar, y ha asegurado que se le pasan "muchas cosas" por la cabeza que es "mejor no decir".

"Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios. Es muy frustrante. El primer partido no fue bueno y nos salimos con la nuestra, hoy no. No creo que hayamos creado ocasiones", señaló tras el encuentro.

Los 'diablos rojos' buscaban este domingo una victoria que les hubiese dado el billete a los octavos de final, pero nuevamente volvieron a cuajar una actuación decepcionante. En su debut, ganaron sin brillar a Canadá (1-0).

Catar supone una de las últimas oportunidades para la mejor generación de futbolistas de Bélgica, dirigida por el español Roberto Martínez. Sin embargo, el equipo ha perdido siete de sus últimos 19 partidos en todas las competiciones, firmando tantas derrotas como en los 74 partidos anteriores.

"No creamos muchas ocasiones. Creo que estuvimos bien en general, no regalamos mucho, solo un gol idéntico dos veces, en el primer palo. Ese balón no debe entrar nunca. La primera vez tuvimos suerte, pero la segunda no", afirmó.

Una derrota ante Croacia en el último partido del Grupo F el próximo jueves les dejaría fuera. "Tenía la sensación de que estábamos en una buena posición, pero no nos metimos en problemas. Tienen mucha calidad arriba", indicó sobre los africanos.

"Después del primer partido, pensamos que solo podíamos mejorar. Esperábamos clasificarnos para octavos hoy. Ahora tenemos un partido final difícil en el que todo estará en juego. La calidad del grupo está ahí", concluyó.