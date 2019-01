10 goles significativos de un Sergio Ramos centenario

Actualizado 11/01/2019 13:44:56 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, marcó en el partido de ida de los octavos de Copa del Rey ante el Leganés su gol número 100 en toda su carrera como profesional, una cifra muy poco común entre los defensas, y lo ha conseguido en 798 partidos. Aprovechando tan significativa cifra, recuperamos 10 de los que creemos más simbólicos de este centenar.

1. Su gol más (de momento) recordado. El 24 de mayo de 2016 en el Estadio da Luz de Lisboa, Sergio Ramos cabeceó en el minuto 93 el tanto del empate en la final de la Champions ante el Atlético para forzar una prórroga donde acabarían ganando la Décima.

2. Su primer gol con el Sevilla, en la UEFA ante el Nacional de Portugal. Fue el 16 de septiembre de 2004, el año de su debut con el conjunto hispalense, y en competición europea ante el Nacional portugués y que significó el 2-0 definitivo para la victoria sevillista.

3. Le marca al Real Madrid. Tres meses antes de que el Real Madrid pagase su cláusula para ficharle en el verano de 2005, Ramos le hizo un gran gol al que sería su futuro club con un lanzamiento de falta indirecto ante el que nada pudo hacer Casillas en el Sánchez-Pizjuán.

4. Primer gol como madridista. El defensa marcó el primero de sus 78 goles como el Real Madrid en la 'Champions' el 6 de diciembre de 2005 ante Olympiacos, que no sirvió para que el equipo blanco consiguiera la victoria tras perder 2-1.

5. Primer gol en Liga con el Real Madrid. Sólo cinco días después ya estaba celebrando su segundo gol como madridista, fue ante el Málaga en La Rosaleda, en la victoria de los de Chamartín por 0-2.

6. El primero en el Bernabéu. Sergio Ramos celebró su primer gol con la afición madridista en Copa del Rey ante el Athletic, el 11 de enero de 2006, en la clara victoria por 4-0 en el partido de vuelta y marcando el 2-0.

7. Sus goles en los Clásicos. Cuatro goles ha marcado el actual capitán madridista al FC Barcelona, dos en cada campo y todos ellos de cabeza. De todos, nos quedamos con el de la temporada 2012-2013 en el Bernabéu, un cabezazo a la salida de un saque de esquina que dio la victoria a los suyos por 2-1.

8. Un doloroso gol a 'su' Sevilla. El club sevillista también ha sido víctima de goles de su exjugador. De entre todos, destacamos el que le quitó la posibilidad al conjunto hispalense de levantar la Supercopa de Europa en 2016. Otra vez en el descuento, Ramos se elevó para poner el empate a 2-2 y llevar el partido a una prórroga donde sentenció Carvajal.

9. Tampoco ha fallado en el Mundial de Clubes. Esta competición también ha sido testigo de goles del de Camas, que en 2014 fue elegido el 'MVP' del torneo, principalmente por el cabezazo que abrió la final victoriosa (2-0) ante San Lorenzo de Almagro.

10. Su primer gol de la selección. Con la selección española ha marcado 17 tantos y se estrenó a nivel internacional con un doblete en la goleada como visitante a San Marino. De momento no ha logrado marcar en ninguna de las grandes competiciones internacionales que ha disputado(Eurocopas, Mundiales y Copa Confederaciones). Sin embargo, y aunque no cuenta, muchos no olvidarán el penalti a lo Panenka en la tanda decisiva de las semifinales de la Eurocopa de 2012 ante Portugal.