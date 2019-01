Sergio Ramos: "Estamos un poco distantes con el Bernabéu y nos tenemos que volver a fusionar"

Publicado 10/01/2019 16:47:56 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, demandó recuperar "la fusión" que ha existido siempre entre el equipo y la afición madridista del Santiago Bernabéu, de la que ahora están "un poco distantes" por el momento que está atravesando el equipo y del que deben estar "al margen" para así "intentar mejorar y conseguir buenos resultados" que les ayuden a encontrar su "mejor versión".

"El fútbol son resultados y al final una crisis del Real Madrid es empatar prácticamente dos partidos. Tenemos que estar al margen, intentar mejorar en todo lo que podamos y conseguir buenos resultados cuanto antes para que todo el mundo se tranquilice y encontrar nuestra mejor versión", apuntó Sergio Ramos tras recibir el Premio '7 Estrellas del Deporte' que otorga la Comunidad de Madrid como mejor deportista de 2017.

En este sentido, el de Camas pidió, "sobre todo", recuperar la comunión con la afición. "Hay que volver a fusionarse con el Bernabéu que parece que después de estos últimos meses estamos un poco más distantes y eso no es bueno ni para los jugadores ni la afición", afirmó.

"Hemos tenido siempre la virtud de la fusión entre nosotros y el ser uno para ir de frente y tenemos que recuperarlo para hacernos fuertes en nuestro campo y que no haya esos momentos de incertidumbre y silencio dentro de nuestro estadio porque al final se beneficia el rival", zanjó el central.

Ramos no quiso polemizar sobre el momento que atraviesa Isco y su poca participación con Santiago Solari. "Es complicado, en el Real Madrid todos quieren jugar y esa toma de decisiones del entrenador es complicada. Siempre están los temas de quien juega o no, que si falta un '9', que quien es el portero, pero esto es el Real Madrid, hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, en que no os aburráis", subrayó de forma irónica.

"Tampoco hay que ponerse medallas innecesarias. Cuando hay un problema dentro de tu casa o de tu familia tienes que valorarlo, sacar conclusiones y ponerle solución. Hicimos lo que se debía, que era hablar entre nosotros e intentar buscar soluciones", aclaró el andaluz, preguntado por la reunión que mantuvo el vestuario tras la derrota del domingo ante la Real Sociedad.

Por otro lado, celebró haber marcado ante el Leganés su gol número 100, "un reconocimiento más de cara a la galería y la gente", pero que no le deja de producir una sonrisa. "Los defensas deben de encargarse de defender y evitarlos, pero también he tenido la oportunidad de meter goles importantes y de ayudar a mi equipo y club a ganar títulos. Es un número que hay que tener en cuenta y es gratificante", reconoció.

Finalmente, tras recibir "un premio especial y una recompensa al sacrificio" de estar llevando su carrera lejos de su tierra, bromeó sobre la posibilidad de haber hablado con Ángel Garrido, presidente de la CAM, de volver más adelante a la sede del Gobierno regional para celebrar algún título, en concreto el 2 de junio, un día después de la final de la 'Champions' que acoge la capital. "De momento no, no le he dicho nada de vernos un poco mas adelante, ya tendremos tiempo para hablar de esto", expresó con una sonrisa