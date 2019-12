Abelardo: "Esperemos ver un Espanyol valiente y que no dé un balón por perdido"

Publicado 30/12/2019 18:36:58 CET

El 'Pitu', contundente en su presentación como entrenador 'periquito'

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico asturiano Abelardo Fernández ha afirmado este lunes que espera "ver un Espanyol valiente y que no dé un balón por perdido", después de haber sido presentado como nuevo entrenador del equipo 'periquito' para lo que resta de temporada, con el claro objetivo de lograr la salvación en LaLiga Santander.

"Esperemos ver un Espanyol valiente, un Espanyol que no dé un balón por perdido, un Espanyol que contagie a la gente y el Espanyol que todos queremos", ha comentado Abelardo durante una entrevista facilitada por su nuevo club.

"Sabemos que la situación es muy difícil, que estamos últimos; pero vivimos el presente, mi objetivo es mejorar cada 'entreno' y, a partir de ahí, ser competitivos cada partido. Yo espero que mi equipo sea así, ver a un Espanyol muy, muy competitivo y por supuesto conseguir resultados", ha añadido.

"Sensaciones muy buenas. Muy contento por la predisposición de los jugadores al 100%. Me he encontrado a un grupo muy bueno, muy unido y con muchas ganas de trabajar y con muchísimas ganas de salir de esta situación en la que estamos ahora", ha proseguido.

Así, Abelardo ha subrayado que "precisamente es ahora cuando más necesitamos a los 'pericos'" desde la grada. "Creo que el jugador lo necesita. Que nos apoyen, que estén con nosotros y nosotros intentaremos, cada vez que juguemos y defendamos esta camiseta, que se sientan orgullosos de ser del Espanyol", ha indicado al respecto.

Tras haber dirigido la sesión de entrenamiento matutina, el Abelardo ha sido presentado oficialmente en el RCDE Stadium y ha mostrado su convencimiento en "revertir la situación deportiva", aunque sus pupilos ocupen ahora la última posición de LaLiga con solo 10 puntos.

"Me siento un privilegiado por entrenar a este club. Me he sentido muy halagado y muy orgulloso por entrenar a un equipo como el Espanyol y me entregaré al 100% para revertir esta situación. Voy a trabajar a tope. Confío en mi cuerpo técnico y en el club. Es un reto que me apetecía. No me lo pensé dos veces y la negociación fue muy fácil", ha relatado.

Además, ha negado que haya pedido fichajes para el inminente mercado de invierno. "Lo que quiero es que el equipo sea competitivo en todos los partidos y que la gente vibre con este equipo", ha insistido. No ha olvidado, tampoco, que "el fútbol es trabajo diario".

"Lo único que puedo prometer es que el equipo será competitivo. Esa será mi misión y la de la gente de mi alrededor. He visto a un grupo muy implicado, muy confiado y con ganas de dar alegrías a la afición", ha perseverado el 'Pitu'.

"Parto de cero y todos hemos de hacerlo así. Nos queda una Liga de 20 partidos con cinco puntos de desventaja. Esta es la realidad. No nos sirve de nada pensar en el pasado ni en el futuro. Vamos a pelear cada punto como si fuera la final de la Champions", ha espetado en una rueda de prensa junto a Francisco Rufete, director deportivo del Espanyol.