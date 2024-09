Adi Hütter: "No podemos comparar este partido con el Gamper"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del AS Monaco, Adi Hütter, insistió este miércoles en que no se puede "comparar" el encuentro del Trofeo Joan Gamper, en el que vencieron 0-3 al FC Barcelona, con el de este jueves de la Liga de Campeones, porque los azulgranas han comenzado la temporada "de manera fantástica" con un estilo que "se nota más" que está implantado por Hansi Flick.

"No creo que podamos comparar estos dos partidos. Desde que ganamos al Barcelona en un amistoso (0-3), han hecho un comienzo de temporada fantástico, con cinco victorias en cinco partidos de Liga y ya 17 goles a favor. En agosto, a ellos les faltaban jugadores y a nosotros también, y el Barça no estaba en la misma forma física", dijo el austriaco en la previa de la primera jornada de la fase de Liga de la Liga de Campeones ante el Barça.

Hütter elogió el trabajo de Hansi Flick, que "está implantando su estilo de juego, y se nota mucho más que hace unas semanas". "Los dos nos conocemos y nos tenemos mucho respeto. Los dos hemos empezado bien la temporada, ¡así que estamos listos para este gran choque!", agregó.

"No necesito motivar a mis jugadores para el partido de mañana. Cuando se enciendan las luces del Stade Louis-II y oigan el himno de la Liga de Campeones, creo que ya será motivación suficiente", sedeó el preparador de los del Principado, quien reconoció que "recibir en casa al Barcelona en la primera jornada de la competición no podía ser mejor". "Es uno de los mejores equipos del mundo, y queremos codearnos con los mejores", advirtió.

Para Hütter, el Barcelona "es el equipo más grande" al que se han enfrentado "desde el comienzo de nuestra temporada". "E este momento, el Barcelona es el equipo con más impacto y más calidad. Jugamos contra ellos hace unas semanas y los conocemos bien", dijo.

"Sé cuál es la filosofía de Flick, y la está aplicando y haciendo muy bien, con una presión y un contragolpe muy agresivos, como demostró en el Bayern de Múnich. No podemos comparar el rendimiento del Barcelona en un amistoso con su rendimiento en la Liga de Campeones, pero nosotros también seremos un equipo diferente, capaz de jugar a un alto nivel", comentó.

Y Hütter auguró un partido complicado para la defensa del Mónaco ante los atacantes blaugranas. "Tendremos que hacerlo como equipo. Quiero ver a mi equipo jugar con coraje. El peligro no vendrá sólo de Lamine Yamal, porque también están Robert Lewandowski y otros que son igual de peligrosos", analizó, antes de valorar la ausencia de Dani Olmo.

"Es un jugador fantástico, uno de los mejores de Europa. El Barça le echará de menos, pero no creo que sea una suerte para nosotros su ausencia, porque esperamos que Ferran Torres le sustituya, y también tiene muchas cualidades. No estoy en la mente de Flick, pero creo que es el que sustituirá a Olmo en el once titular, y además está en muy buena forma", concluyó.