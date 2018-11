AFE propone que los jugadores voten quién les representa para formar la Mesa Negociadora del Convenio con LaLiga

Publicado 31/10/2018 14:01:49 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha propuesto que los jugadores de LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3 voten quién les representa para formar la Mesa Negociadora para la posible revisión del artículo 43 del Convenio Colectivo con LaLiga, vigente hasta 2020, de la que podría beneficiarse económicamente el sindicato Futbolistas ON.

AFE, Futbolistas ON y LaLiga no han alcanzado este miércoles un acuerdo en el acto de conciliación celebrado en Madrid para la revisión de ese artículo 43 del Convenio Colectivo, por la que Futbolistas ON solicita "tener acceso" a parte de los 3 millones de euros que AFE recibirá de LaLiga en la temporada 2018-19 (y 3,2, en la 2019-20) para fines benéficos y su normal desarrollo.

Al acto han acudido los presidentes de AFE, David Aganzo, y Futbolistas ON, Juan José Martínez, junto con sus representantes legales, y un abogado de LaLiga, y en el mismo el organismo presidido por Aganzo ha propuesto que los futbolistas de 'Primera' y 'Segunda' División decidan qué sindicato les representa para componer la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del fútbol profesional.

"Consideramos que deben ser los futbolistas los que, con sus votos, compongan esa mesa negociadora, pero la primera respuesta tanto de LaLiga como de Futbolistas ON ha sido una negativa", apuntaron a Europa Press fuentes de AFE al término del acto en el que no se llegó a acuerdo alguno sobre el reparto de esos 3 millones de euros.