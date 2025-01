Aganzo quiere "dar continuidad al trabajo realizado en AFE" y siendo "independiente en la toma de decisiones"

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Futbolistas (AFE), David Aganzo, tiene claro que en su nuevo mandato al frente del sindicato debe "dar continuidad al trabajo", centrado en "luchar por los derechos de los y las futbolistas" y sin dejar de ser "independiente en la toma de decisiones".

"En este mandato quiero dar continuidad al trabajo realizado. Por supuesto, no me quiero olvidar de las personas que ya no están en esta junta, personas que desinteresadamente lo han dado todo por el sindicato", señaló Aganzo tras la primera reunión de su nueva Junta Directiva tras ser reelegido la pasada semana.

Este organismo está formado por, además de por Aganzo, por Diego Rivas como Secretario General, Iker Casillas y Álvaro Morata como vicepresidentes, y por Alberto Noguera, Raquel Morcillo, José Antonio Camacho, Ruth Acedo, Unai Marino, Ander Herrera, Jesús de Miguel Alameda, Borja Díaz Herrero, Juan Carlos Martín, José Luis Morales, Patricia Gavira, Juan Manuel Marrero, Javier López Mora-Gil, Borja Sánchez y Ana Velázquez como Vocales.

"Con esta Junta Directiva he querido tener representantes de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas. Creo que formamos un grupo humano muy importante", recalcó el presidente de AFE en declaraciones facilitadas por la asociación.

Para el exdelantero, la labor del sindicato ha sido notable en los últimos años, por lo que ahora seguirán haciendo "un buen trabajo con la fuerza de la nueva Junta Directiva de AFE". "Se hará un trabajo responsable, bonito y transparente, siempre con el objetivo de luchar por los derechos de los y las futbolistas, luchando por la igualdad en todo momento", subrayó.

Y para ello, AFE tiene que continuar siendo "independiente en la toma de decisiones". "Esto es algo que se ha conseguido con mucho trabajo y trabajando, en todo momento, con honestidad ante el resto de instituciones, como LaLiga o la Real Federación Española de Fútbol", advirtió.

Por su parte, Iker Casillas ve "acertado" ocupar un puesto en la Junta Directiva del sindicato tras un tiempo después de su retirado destinado a "descansar a todos los niveles" y elogia la figura de David Aganzo, "una persona que mira por el bien del fútbol y la gente que hay alrededor". "Sé que David va a trabajar duro por el bien de los afiliados y afiliadas. Me enorgullece estar cerca de él porque sé que estamos en buenas manos", indicó.

Patricia Gavira, futbolista del Costa Adeje Tenerife Egatesa, se muestra "encantada de formar parte de esta Junta Directiva de AFE". "Mi objetivo es ayudar al fútbol femenino desde dentro y espero que los proyectos que propongamos salgan adelante. Soy afiliada por la transparencia de la asociación, algo que es muy importante, y por ello no dudé cuando me llamaron para integrar esta Junta Directiva", apuntó.

Según señaló la AFE, en esta primera reunión de trabajo se abordaron diferentes cuestiones de interés para ir diseñando la hoja de ruta para el periodo 2025-2029 y debatió sobre las perspectivas de la asociación, tanto desde el punto de vista de su organización interna como de su trabajo como operador dentro del mundo del deporte para los próximos cuatro años.

Así, se hizo hincapié en que los y las futbolistas son "su gran razón de ser" y en cómo el sindicato "puede y debe trabajar para mejorar" su ámbito laboral. Por ello, entre sus objetivos, está el de impulsar a aquellas categorías, masculinas y femeninas que no cuentan con un convenio colectivo, o del de conseguir el estatus de profesional a la Primera Federación.

AFE continuará trabajando para ayudar a desarrollar la carrera laboral de los futbolistas, con la creación de la Academia AFE para ofrecer cursos de formación en el horizonte y trabajando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para avanzar "en una cuestión tan fundamental" como las políticas públicas de empleo, mientras que "otro punto prioritario" es el desarrollo reglamentario del Estatuto del Deportista, "tema capital" para la asociación, el "paso definitivo" en la construcción del Centro AFE, futura nueva sede, o la inclusión "permanente" ya en este 2025 de los partidos de la Liga F en la Quiniela.

Finalmente, la Asociación de Futbolistas Españoles considera que "debe ser un operador fundamental en el mundo del deporte y tener presencia en todos los órganos colegiados en los que se adopten decisiones que afecten a los y las futbolistas".