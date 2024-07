Alba Redondo: "Vamos a París siendo favoritas, pero lo somos desde hace mucho tiempo"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atacante internacional española Alba Redondo ha afirmado que la selección española femenina de fútbol llega a los Juegos Olímpicos siendo "favorita", pero que esto es algo que lleva ocurriéndoles en los últimos torneos y que hace los rivales las respeten "mucho".

"Vamos a París siendo favoritas, pero lo somos desde hace mucho tiempo. Serlo es bueno porque los rivales te respetan mucho, pero no nos debemos relajar por ello, porque si algo nos define es la intensidad con la que cada jugadora juega. El favoritismo nos invita a no relajarnos y a seguir igualando o mejorando el nivel", comentó la jugadora del Real Madrid en una entrevista a Europa Press.

Una Alba Rendondo que tiene claro que Japón es el rival al que más ganas tienen de enfrentarse en el torneo olímpico para resarcirse de la derrota ante ellas en el Mundial. "Más que sentimiento de revancha, es una oportunidad de decir, lo pasado se queda pasado y ahora ya estamos aquí y lo que venga, que venga", apuntó.

Serán los primeros Juegos Olímpicos para la albaceteña, que se siente "partícipe" de la selección pese a acudir a la cita de París como reserva. "Al final estoy aquí en el día a día. Yo voy a competir igual que ellas en los entrenamientos. Ellas me van a hacer a mí mejor y yo mejor a ellas. Voy con toda la ilusión del mundo porque voy a vivir algo increíble, algo que yo he visto desde pequeña en la tele", expresó.

"Hay multitud de competiciones que son lo máximo para deportistas, pero obviamente los Juegos Olímpicos son cada cuatro años. Poder ver por la vía olímpica a multitud de deportistas que ves en la tele es maravilloso. Sin duda va a ser una experiencia increíble", comentó la jugadora española sobre el hecho de disfrutar de unos Juegos Olímpicos.

En cuanto a la preferencia entre un Mundial o unos Juegos Olímpicos, la campeona del mundo cree que son "cosas diferentes". "Ojalá volver a ganar el Mundial, pero son experiencias únicas y diferentes. Están igual, no creo que haya una por encima de otra. Un mundial es un mundial, suena algo muy grande, pero es que los Juegos Olímpicos te catalogan ya simplemente por ser olímpica, eres como un dios. Para mí son igual de importantes, pero igual tiene mayor dificultad los Juegos Olímpicos", apuntó.

La albaceteña tiene claro incluso el hecho de clasificarse para unos Juegos es "complicado". "Son las plazas limitadas y no puede ir cualquiera. También se valora más lo que es llegar hasta ahí. La Nations League fue espectacular, venimos de un momento muy bueno, y podemos dar muchísimas más alegrías durante muchos más años", explicó.

Redondo afirmó que las jugadoras de la selección española son "las mejores", no solo de España sino del "mundo" y así lo vienen "demostrando". "Entrenar con ellas te hace ser mejor, y estoy deseando competir a nivel internacional, que también hace bastante tiempo que no lo hago. Es una oportunidad que toda jugadora debe tener", espetó.

Y es que, la campeona del mundo, ha vuelto a una convocatoria de la selección después de un tiempo a causa de las lesiones. "Al final son rachas, uno no decide cuando lesionarse, quizá haya sido una temporada en la que he tenido muchísimas lesiones, pero he sabido remontarlas y por eso estoy aquí. El final de temporada ha sido bueno y creo que puedo aportar bastante a esta selección", señaló.

"Tenía ganas de dar un gran salto. En mi casa siempre hemos sido muy 'merengues' de toda la vida. Además, es una oportunidad única en el momento adecuado. Recuerdo que cuando hice la presentación me puse la camiseta y mi padre empezó a llorar, porque él también lo siente mucho. Elegí el Real Madrid también por este tipo de cosas", dijo sobre su decisión de fichar por el Real Madrid.

Sobre el equipo blanco comentó que este año no ha sido "tan bueno como el anterior", pero confía en que la próxima temporada será "diferente". "Ojalá poder llegar lo más lejos posible, primero en Champions y en la Liga", añadió.