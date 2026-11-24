Archivo - El jugador del RCD Espanyol Álex Calatrava - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del RCD Espanyol Àlex Calatrava ha iniciado este martes su proceso de recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente con éxito por el doctor Ramón Cugat de la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió la semana pasada durante un entrenamiento en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, según ha informado el club blanquiazul.

"Àlex Calatrava ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito este martes por el Dr. Cugat de la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió la semana pasada durante una sesión de entrenamiento en la CE Dani Jarque. El futbolista blanquiazul inicia ahora la primera fase de su proceso de recuperación. ¡Estamos contigo, Cala!", ha detallado la entidad 'perica' a través de un parte médico oficial.

El futbolista de 26 años, natural de Parets del Vallès (Barcelona), se produjo esta grave dolencia durante la sesión preparatoria del pasado miércoles, un contratiempo físico que le obligará a perderse lo que resta de temporada y citas destacadas del calendario como la visita del Getafe al RCDE Stadium o el derbi ante el FC Barcelona previsto para el primer fin de semana de enero.

Hasta el momento de su lesión, Calatrava había participado en once de las doce jornadas disputadas en LaLiga EA Sports, siete de ellas como titular, acumulando un total de 570 minutos y un gol anotado frente al Real Madrid en la segunda jornada.

El jugador catalán, que puede actuar tanto de mediocentro ofensivo como de extremo en ambas bandas, se encontraba en plena dinámica del primer equipo blanquiazul tras su paso anterior por clubes como el CD Castellón, el Atlético Madrileño y la UE Costa Brava.