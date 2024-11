Alisson Becker y Alexander-Arnold, dudas para recibir al Real Madrid en Champions

LONDRES, 22 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, confirmó este viernes que el portero brasileño Alisson Becker y el lateral inglés Trent Alexander-Arnold son duda para recibir al Real Madrid en la Liga de Campeones el próximo miércoles, mientras el atacante portugués Diogo Jota está descartado.

El Liverpool se enfrentará al Real Madrid el miércoles 27 de noviembre, antes de la visita del Manchester City el próximo fin de semana, en una semana clave para el futuro de los de Arne Slot. Sin embargo, el técnico neerlandés dijo en la previa del duelo ante el Southampton de este sábado que los próximos compromisos no alterarán la alineación de este fin de semana.

"Nos esperan partidos increíbles, empezando por el Southampton", afirmó Slot. "Siempre es, con diferencia, el partido más importante. Si queremos disfrutar de los demás partidos, lo mejor que podemos hacer es ir siempre con una victoria", expresó.

Alisson Becker y Trent Alexander-Arnold no se han entrenado con el grupo, pero no están descartados. "Tenemos mucho cuidado con todos, especialmente con las lesiones musculares. Alisson está entrenando con los porteros, pero no con el equipo. Está mejor, pero no listo para el domingo", afirmó en rueda de prensa. El lateral, por su parte, se sigue recuperando de su lesión en los isquiotibiales.