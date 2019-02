Allegri: "Tener a Cristiano es una ventaja para intentar ganar la 'Champions'"

Publicado 19/02/2019 20:04:14 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, reconoció que su duelo de este miércoles con el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones "no es un partido como los demás" y que tener este año en sus filas a Cristiano Ronaldo "es una ventaja" para poder por fin conquistar un título, cuyo camino final empieza ante un rival "que hace de la defensa un bloque granítico y que ha mejorado en la fase ofensiva".

Allegri comenzó su rueda de prensa en el Wanda Metropolitano de una forma peculiar, primero confirmado que Sami Khedira se quedó en Turín para pasar "pruebas médicas" y posteriormente para asegurar que ante el Atlético "juega Dybala". "O sea que estáis todos contentos y ahora ya me puedo ir", bromeó.

El italiano afirmó que este duelo "no es un partido como los demás". "Es de octavos de la 'Champions', pero no he estado todos los días repitiéndolo", admitió el técnico 'bianconero' que recordó que "como hace dos, cuatro o cinco años" el torneo continental "ha sido siempre un objetivo" y que es desde fuera donde se dice que tienen "más o menos probabilidades de ganar".

"Yo he jugado dos finales y este partido será tan importante como lo fue en los octavos ante el Tottenham o el Bayern. El Atlético ha jugado varias finales también y el año pasado ganó la Liga Europa. Somos dos equipos con muy buena organización y el Atlético es fuerte en su fase defensiva y no es fácil jugar durante tantos años de la misma manera y por eso hay que dar la enhorabuena por su trabajo a Simeone", remarcó.

Para Allegri, su equipo está "creciendo en la fase más importante de la temporada" y ahora debe medirse a un conjunto rojiblanco "que hace de la defensa un bloque granítico y que aprovecha de la mejor manera posible los espacios".

"Depende de como se desarrolle el partido tenemos que intentar mandar y tener mucho cuidado porque el Atlético concede poco", indicó. "Pero no firmo nada, fuera es importante marcar un gol, o mejor dos", añadió sobre la posibilidad de ver con buenos ojos un 1-1.

Allegri se refirió al hecho de contar este año con Cristiano Ronaldo, cuyo fichaje no convierte "en una obligación" ganar la 'Champions'. "Para eso hay que trabajar bien en el campo y tener un pelín de suerte, pero tenerle es una ventaja. En los últimos diez u once años han estado él y Messi en la 'Champions'. El equipo tiene que rendir bien, pero tenemos más posibilidades de ganarla porque es el mejor del mundo", recalcó.

"El Atlético tiene unas características independientemente de quien juega y son las de siempre. Llevan siete años jugando de la misma manera, pero ha mejorado mucho en la fase ofensiva. Será necesaria mucha paciencia", prosiguió el entrenador de la Juventus, que insistió en "trabajo extraordinario" de Simeone, sobre todo en lograr que su equipo tenga "la mentalidad adecuada no sólo en partidos importante". "Tiene un gran respeto al adversario y no es fácil lograr estos resultados", opinó.

Sobre Álvaro Morata, al que tuvo en dos temporadas, declaró que "creció mucho" en la 'Vecchia Signora' y que "es muy peligroso" y un "jugador importante" pese a haber mostrado "un lado débil" en algunos momentos de su carrera.

"Si fuera por el gol sí, pero su rendimiento fue inferior a sus posibilidades", replicó cuestionado por si el gol de Dybala ante el Frosinone le había dado la posibilidad de ser titular en el Wanda Metropolitano. "Ha hecho partidos mejores, y este es uno donde nos puede ayudar mucho", sentenció.