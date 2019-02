Pjanic: "Es el equipo lo que marca la diferencia en el Atlético"

Publicado 19/02/2019 20:32:59 CET

El centrocampista bosnio de la Juventus, Miralem Pjanic, recalcó que es el "equipo el que marca la diferencia" en el Atlético de Madrid, al que se miden este miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y frente al que deberán mostrar "mucha paciencia porque se defiende muy bien".

"Pienso que el Atlético ha demostrado que es el equipo el que marca la diferencia. Tiene individualidades muy importantes, pero cuando están todos juntos es muy difícil. Es un partido importante y debemos tener un resultado bueno para la vuelta", indicó Pjanic este martes en rueda de prensa.

El internacional reconoció que tanto Antoine Griezmann como Jan Oblak son "dos jugadores de nivel muy alto". "Pero hay otros con los que hay que tener mucho cuidado", admitió antes de extender en el esloveno, "uno de los tres mejores porteros del mundo". "Por esto será más difícil para nosotros, pero estamos muy motivados y esperamos poder pasar", remarcó.

"Sabemos que la final es aquí, pero antes hay muchos obstáculos y el Atlético ha demostrado resultados muy buenos en los últimos años. Mañana empieza una etapa muy importante porque queremos volver aquí, pero vamos poco a poco", añadió Pjanic. "Es importante que consigamos imponer nuestro juego y necesitaremos mucha paciencia porque se defiende muy bien", subrayó.

El bosnio remarcó que Cristiano Ronaldo siempre "está muy motivado y siempre es determinante en la 'Champions'. "Es un jugador muy importante para nosotros y lo ha demostrado ya este año", admitió el centrocampista 'bianconero', que ve "muchos favoritos" para levantar el trofeo en junio en el Metropolitano porque hay "muchos jugadores y equipos de nivel".

Finalmente, se refirió a Rodri Hernández, al que calificó como "un jugador muy bueno". "Me gusta, le he visto en un par de ocasiones y me hace pensar un poco en Busquets. Está haciendo una buena temporada", elogió.