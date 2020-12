Álvaro Cervera: "No haremos marcaje individual a Messi, es el mejor siempre"

Alvaro Cervera, head coach of Cadiz CF from Spain, during the spanish league Liga SmartBank football match played between Rayo Vallecano and Cadiz CF at Vallecas Stadium on November 10, 2019, in Madrid, Spain

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha asegurado que no le hará un marcaje individual a Leo Messi, en el partido de este sábado en el Ramón de Carranza, pues considera que si juega es siempre "el mejor" y, por contra, quiere centrarse en su equipo, en tener velocidad y en lograr los tres puntos aprovechando la oportunidad que puedan tener de hacerlo.

"Marcaje individual no vamos a hacer. La gran virtud de Messi es que cuando no mete tres goles, también es el mejor. Porque o bien ha dado goles o ha hecho que se metan. Que Messi esté bien o mal no depende de los goles que haga", destacó en rueda de prensa.

El técnico gaditano reconoció que, quizá, el Barça juegue con una marcha menos cuando está Messi, aunque ello no sabe si es mejor o peor para sus intereses. "No quiero un titular de 'cuando no juega Messi, el Barça juega mejor'. No. Messi es el mejor del mundo. ¿Que el equipo juega diferente cuando está él a cuando no está? Sí. Pero las dos versiones son muy buenas", matizó.

"A lo mejor podemos tener una oportunidad, esa es la idea. Pero si luego no la conseguimos, no va a ser porque nosotros no hayamos puesto algo, sino porque el Barça tiene recursos para hacer muchas cosas", comentó sobre las opciones de su equipo ante un Barça necesitado en LaLiga.

Un partido importante, pero no más que otros. "A nosotros ni nos va a reforzar ni nos va a hundir. Hombre, si nos meten ocho vamos a salir hundidos y si metemos cuatro, contentos. Moralmente podemos salir reforzados pero futbolísticamente, no tiene nada que ver", comentó.

"Pero en el partido del Celta nadie me va a escuchar decir que vamos a hacer lo mismo que contra el Barça, el equipo más atípico de LaLiga y que tiene al mejor del mundo", añadió en este sentido.

Preguntado por cómo saldrán a jugarle al Barça, fue precavido. "Si les sales con las líneas adelantadas, seguramente te hagan tres mano a mano con el portero por parte, seguro. Si salen con Messi o Coutinho, quizá puedas adelantar más. Pero sin saber su alineación, decir algo es precipitado. Dembélé o Griezmann son muy rápidos", destacó.

"Mañana debemos de tener algo de velocidad, pero también a un jugador que pueda desequilibrar cuando robemos. Pero, sin velocidad, al Barcelona es difícil hacerle daño", reconoció. "El Cádiz que le jugó al Madrid, mañana tiene alguna posibilidad ante el Barça. El Cádiz que le jugó a la Real Sociedad, no tiene ninguna", aportó.

Sí tiene claro que, en casa, deben mejorar si quieren seguir en LaLiga Santander el próximo curso. "No vamos a salvar la categoría ganando fuera, necesitamos ganar en casa. Tenemos un serio problema cuando jugamos en casa, y no tiene una explicación real pero sí varias, y una de ellas es que en casa necesitamos llevar algo más el peso del partido, y no nos asegura nada positivo", manifestó.

Por otro lado, aseguró que Álvaro Negredo está "preparado" para jugar. "Está bien y entrenando bien. Lleva un tiempo parado, y pienso que la gente que vuelve de lesión debe volver poco a poco. Pero puede salir, sí, porque está preparado", aseguró.

Todo lo contrario que el 'Choco' Lozano, positivo en coronavirus y descartado. "Lo del 'Choco' es que vino sin problemas pero ahora ha dado positivo. Hay que esperar a un negativo y a que tenga anticuerpos, no puedo esperar tanto y quiero saber ya hoy quién estará disponible", reconoció.

También pidió algo más, para jugar más, a Alberto Perea. "Técnicamente, es de lo mejor que tenemos y por calidad está entre los mejores de Primera. Las cosas buenas que da, se las agradecemos, las malas, se las despreciamos. Me gustaría que fuera más rápido, y entonces jugaría siempre. Aunque mañana, ya digo, necesitamos velocidad. Pero está bien, y tenemos que utilizarlo", opinó.