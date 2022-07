Amanda Gutiérrez: "Creo que el premio de los torneos femeninos jamás será el mismo que el masculino"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez, reconoció que ve muy complicado que los premios económicos de los torneos femeninos de FIFA y UEFA sean similares entre el fútbol femenino y el masculino porque "son cantidades desproporcionados que un deporte como el fútbol femenino cuesta que lo genere", y que tenían claro que en el nuevo acuerdo firmado con la RFEF iba a resultar "imposible" que se igualaran las cantidades.

"Creo que jamás llegará a ser el mismo premio que el masculino, son cantidades desproporcionadas que un deporte como el fútbol femenino o cualquier otra modalidad deportiva cuesta que lo genere", explicó este martes Amanda Gutiérrez en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y Unicaja Banco.

La abogada, que advirtió que con la profesionalización ahora tienen una "doble responsabilidad de hacerlo bien", fue una parte importante del acuerdo con la RFEF para el nuevo contrato de las internacionales españolas y cree que han "conseguido algo histórico".

"Llevamos muy poco tiempo desde que se fundó FUTPRO y uno de los primeros objetivos era mejorar las condiciones de las jugadoras en la selección. Es verdad que este acuerdo sólo se aplica a la Absoluta y hemos conseguido algo muy completo, que incluye muchas cosas, no sólo las primas", destacó.

La presidenta del sindicato mayoritario en el fútbol femenino asegura que "el tema clave aquí es realmente que el tipo de contrato que tienen las jugadoras es el mismo" que el del combinacio masculino, pero que, al tratarse de "porcentajes de los premios de FIFA y UEFA" y no de "cantidades fijas", siguen existiendo desigualdades que la RFEF trata de paliar con un "sistema de discriminación positiva". En este sentido, si bien los dos organismos futbolísticos "llevan años subiendo los premios", Amanda Gutiérrez ve necesario que "sigan" porque todavía es algo "muy sostenible".

"Cuando nos sentamos y lo vimos, nos dimos cuenta de que iba a ser imposible igualar cantidades. Pero igualmente es un paso, es un avance, es muy positivo que la RFEF se quisiera sentar con las jugadoras, que pidieron que FUTPRO les asesorara, y la buena voluntad de todas las partes de querer mejorar las condiciones. Este es el inicio de un largo camino", explicó sobre el acuerdo previo a la Eurocopa.

La presidenta de FUTPRO puso el foco en "los derechos de imagen", porque "no estaban bien cedidos" en la selección española femenina. "Hemos conseguido que se gestionen correctamente. De la misma forma que con el masculino, se divide a nivel porcentual con las jugadoras. Es algo sostenible, porque cuanto más venda esta selección más marcas querrán patrocinarlas y ellas más dinero podrán ganar", detalló.

"COSTÓ CONSEGUIR QUE EL FÚTBOL FEMENINO FUERA PROFESIONAL"

Por otro lado, Amanda Gutiérrez opinó que "costó conseguir que el fútbol femenino fuera profesional", aunque "hay que valorar los pasos que se han ido dando". Por ello, considera que existe una "doble responsabilidad de hacerlo bien" al ser "el primer deporte femenino que se declara profesional" y "la tercera competición" de todo el deporte nacional.

"Hay otros deportes que nos estarán mirando con lupa o esperando una oportunidad para tener la misma fortuna, que también sean declarados profesionales, modalidades tanto masculinas como femeninas", comentó Gutiérrez, que resaltó el hecho de que "el CSD y el Gobierno hayan apostado por el caballo ganador, que es el deporte femenino".

Sobre la nueva presidenta de esta liga, Beatriz Álvarez Mesa, la dirigente reconoció que no se imaginaba que la presidencia de esta nueva competición profesional fuera "ocupada por un hombre". "Me niego a pensar que no hay mujeres preparadas para este cargo porque siempre las hay y yo sabía también que el CSD pedía que fuera una mujer", declaró.

De cara al futuro, Amanda Gutiérrez confirmó haber tenido ya "algunas reuniones" y que "dentro de poco" esperan "constituir la mesa para el convenio colectivo" para el que de todos modos ya van "muy tarde". "Hay que darle una oportunidad a esta liga, que forme sus infraestructuras internas y también gestione muchos temas que tiene, como el convenio de coordinación con la RFEF, y también el tema de patrocinios, derechos de imagen y de televisión", sentenció.

"LA LIGA, DEMASIADO RIGUROSA EN HABLAR CON LOS SINDICATOS"

Así, el siguiente paso será la comercialización de un campeonato que define como "un buen producto, que está en expansión, que gusta y que ocupa portadas". "Ya tenemos el mismo número de Balones de Oro en España de hombres y mujeres, que es uno, estamos iguales. Ahora tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien", recalcó.

Sobre la situación en la que se encuentra la venta de los derechos de televisión, Gutiérrez admitió que no cuentan con "información sobre eso". "He hablado algunas veces con Beatriz (Álvarez) y me ha dicho que están en ello", se limitó a decir.

"La liga está siendo demasiado rigurosa en hablar con los sindicatos sólo para lo expresamente previsto en la ley y es algo que, desde FUTPRO, no nos ha gustado mucho, nos gustaría que hubiera una relación mucho más recíproca entre liga y sindicatos porque tenemos que remar todos en la misma dirección", advirtió la presidenta del sindicato.

Desde FUTPRO sí que esperan "sacar una buena cantidad económica con los derechos", evitando lo sucedido en el último curso. "La temporada pasada tuvimos un apagón televisivo que nos ha perjudicado mucho y ha devaluado mucho nuestro producto y no podemos permitir algo parecido este año", avisó Gutiérrez.

Finalmente, aunque no es "muy buena leyendo partidos", es "positiva" de cara a los cuartos de la Eurocopa ante Inglaterra. "Es la anfitriona y lo tenemos muy difícil y con las bajas que tenemos de las dos mejores del mund como son Alexia Putellas y Jenni Hermoso, pero este equipo tiene lo que hay que tener para ganar, con jugadoras capaces de sacarlo adelante y que nos sintamos orgullosas del fútbol femenino", indicó.

"Independientemente del resultado ya hemos ganado mucho. Sabíamos que esta Eurocopa iba a ser histórica por la visibilidad y por el momento en el que llega, por la creación también del primer sindicato sólo para ellas como es FUTPRO, y porque estamos llenando portadas. El fútbol femenino está en un momento muy dulce, pero no está todo hecho y ahora hay dos caminos, hacerlo bien o mal, esperemos que sea el primero", sentenció.