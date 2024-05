Ancelotti: "Alegría contenida, cada uno tiene en su cabeza el partido del Bayern"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó una "alegría contenida" después de vencer (3-0) al Cádiz este sábado y dejar casi sentenciado el título de Liga, ya que "cada uno" en su equipo "tiene en su cabeza" el partido contra el Bayern de Múnich el miércoles, con la final de Champions en juego.

"Tenemos que esperar. La Liga que hemos hecho ha sido una Liga espectacular, hemos fallado muy pocas veces, la ventaja que tenemos es merecida. Alegría contenida porque hay muy cerca el partido que puede ser el partido más importante de la temporada", afirmó en rueda de prensa, pensando en la semifinal de la Liga de Campeones.

"Entonces, tenemos que estar contentos, son partidos difíciles de preparar, porque cada uno tiene en la cabeza el partido del miércoles. Los menos habituales han cumplido al 100%, como contra la Real Sociedad. Tenemos que ser pacientes, esperar, porque el miércoles está muy cerca, y tenemos que descansar bien y sacar nuestra mejor versión el miércoles", añadió.

Ancelotti explicó que el club esperará a celebrar, teniendo en cuenta que de momento, no era matemático con su victoria ante los andaluces en el Santiago Bernabéu. "Me da igual que sea hoy, el domingo, hemos merecido ganarla y la tenemos que ganar cuando sea, no cambia mucho. Si tenemos que celebrar lo haremos el próximo domingo. Todavía no hemos ganado, no podemos plantear si Barcelona no gana, nos vamos a casa tranquilos", afirmó.

Por otro lado, el técnico italiano explicó la importancia del compromiso colectivo. "Una piedra importante fue cuando empezamos a defender bien, con un esfuerzo colectivo. Las lesiones que hemos tenido nos han ayudado a entender que para suplir esto era un problema de trabajo conjunto", comentó, destacando como el momento "más importante" de la Liga, el gol de Bellingham al Barça.

Además, Ancelotti valoró la vuelta de Thibaut Courtois. "Tanto él como Militao han vuelto, necesitan minutos y en estos partidos de Liga les voy a meter. Están mucho más frescos que los otros", dijo.

"El vestuario por lo que veo está tranquilo. Tendremos el tiempo de celebrar. Ahora el objetivo es el miércoles, la gran oportunidad de jugar 90 minutos en casa para jugar otra final. No hay mayor motivación que esta, una oportunidad extraordinaria de acabar bien esta temporada, que de momento ha sido espectacular", añadió.

"Lo hemos hecho tan bien que no hay muchos peros, hemos ganado, pero no jugamos muy bien, hemos marcado sólo 100 goles. Háblame del mar, marinero", terminó de manera irónica, al ser preguntado por las críticas que recibió en el inicio de la temporada.