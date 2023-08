Ancelotti: "El comportamiento de Rubiales no me ha gustado"

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este jueves que, "como ciudadano y como la mayoría de gente", el "comportamiento" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la celebración del reciente título en el Mundial femenino no le ha gustado, aunque no quiso valorar si debe dimitir o no, porque ya "hay órganos que tomarán la decisión más adecuada".

"Es un tema muy delicado, creo que, como ciudadano y como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente", indicó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024 entre el Real Madrid y el RC Celta.

Ancelotti expresó que tiene "las ideas muy claras" en relación a cómo tiene que comportarse. "Soy perfectamente consciente de que tengo una responsabilidad social por ser entrenador de Real Madrid, entonces me quedo con lo que tengo que hacer y hoy no me permito juzgar lo que hacen otros", agregó.

El preparador merengue no quiero "entrar" en el tema de una posible dimisión de Rubiales, que besó en los labios a la jugadora de la selección Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, además de otros actos, como celebrar el triunfo de manera muy efusiva en el palco del estadio.

"Creo que hay órganos que van a decidir esto. Me quedo con lo que he dicho antes, no sé si se va a dimitir o no, creo que tomarán la decisión más adecuada y ya está", concluyó Ancelotti.