Ancelotti: "Contra el Cacereño tenemos que ser listos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que contra el Cacereño el conjunto blanco tiene que ser "listo" e hizo un llamamiento a la "lucha" y el "compromiso" para superar el debut en la Copa del Rey 2022-23, en el que anunció que dará descanso a jugadores como Karim Benzema, Vinicius, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Toni Kroos, Ferland Mendy o, David Alaba, entre otros.

"Mañana es un partido donde tenemos que ser listos. Es difícil pensar que solo con calidad ganas partidos. Tienes que tener calidad y meter compromiso y lucha. La Copa no es la competición más importante, lo es la Champions, la última la gané yo, pero por el escudo tienes que respetar todas las competiciones. Es un título más para intentar ganar", dijo en rueda de prensa en Ciudad Real Madrid.

Ancelotti justificó la ausencia de Courtois y Carvajal en el entrenamiento matinal de este lunes por "pequeños problemas" físicos y adelantó que no jugarán en el Príncipe Felipe de Cáceres. También informó de que dará descanso a Toni Kroos, David Alaba, Vinicius júnior, Mendi y Karim Benzema.

En cambio, sí viajarán los canteranos Sergio Arribas, Nico Paz, Marvel y Álvaro Rodríguez, "jugadores que lo están haciendo muy bien" con el Castilla. "El trabajo que está haciendo Raúl es muy bueno. Los jóvenes están progresando muy rápido, y no sólo éstos sino también Mario Martín y Rafa Marín. La cantera está produciendo jugadores que pueden ser útiles para el futuro del Real Madrid", celebró.

Ancelotti reiteró que los insultos a Vinicius en el Nuevo Zorrilla de Valladolid "no son un problema de LaLiga" o de aplicar "más sanciones". "No puedo hablar de un tema que no tiene que existir como el racismo o la xenofobia. Es un problema de la sociedad y contra el racismo, la tolerancia tiene ser cero. Es un problema cultural, de una sociedad que no tiene la educación que tiene que tener. El racismo es algo más grande y muy serio", comentó.

Acerca de la posible renovación de Dani Ceballos, el entrenador del Real Madrid dijo que ve al futbolista "enchufado", pero que es un "tema personal" que tiene que "evaluar el jugador con el club". "¿Kroos? Creo que Kroos lo tiene bastante claro. Como aficionado veo imposible que vaya a parar de jugar. Ha dicho que quiere acabar su carrera en el Real Madrid y ojalá pueda continuar", deseó.

Sobre el desplazamiento en autobús hasta Cáceres, Ancelotti bromeó con que "es un momento para disfrutar del maravilloso país" que es España, y confía en que el parón provocado por el Mundial en Catar no sea como el de la Navidad de 2014.

"No sé qué va a pasar en 2023 porque no soy mago, pero tengo ilusión en que lo vamos a pasar bien. Que el 2023 sea como 2022 no estaría mal. No quiero pensar que el año pasado es irrepetible y, por qué no, mejorarlo porque con la plantilla actual tenemos menos dudas que en enero de 2022", manifestó.