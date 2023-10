Ancelotti: "Hay árbitros españoles muy buenos y con mucha experiencia y otros que deben mejorar"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó este lunes que tiene "a veces un poco más de confianza y a veces un poco menos" sobre el arbitraje en España, y que "hay árbitros españoles muy buenos y otros que deben mejorar", mientras que afirmó que el Clásico del sábado no les descentrará este martes ante el Sporting Braga portugués porque es "una oportunidad para encarrilar" el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Como costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Yo debo focalizarme en mi equipo y el trabajo arbitral es de los árbitros, este es un momento en el fútbol español un poco especial, todos lo sabemos, y hasta que no se aclare tendrá este tipo de problema", expresó Ancelotti en rueda de prensa previa al duelo ante el Sporting Braga en la Liga de Campeones.

El italiano no quiso entrar demasiado en los vídeos que emite el canal del club sobre los colegiados español, recordando "la libertad de expresión" y que "cada uno tiene el derecho de expresar lo que piensa". En este sentido, sí dejó claro que él, en cambio, no puede hacerlo. "No tengo libertad de expresión hablando de los árbitros porque si digo lo que pienso me suspenden, no puede contestar a este tipo de preguntas", recalcó tras ser cuestionado sobre si algún colegiado en España pita de forma predeterminada contra su equipo.

El de Reggiolo reconoció que el arbitraje en Europa cuenta con "una presión distinta". "Los españoles que pitan en Europa no tienen la presión de su liga doméstica, es bastante evidente. El colegiado inglés que pita en Portugal vuelve a Inglaterra y lo que digan en Portugal no le importa mucho", advirtió.

"Si me preguntan a mí cuales son los mejores jugadores del mundo diré que los del Real Madrid. Hay árbitros españoles muy buenos y con mucha experiencia y otros que deben mejorar", replicó tras las palabras de Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, que en la mañana de este lunes defendió al colectivo arbitral nacional diciendo que es el mejor de Europa.

Por otro lado, el entrenador madridista dejó claro que no ha "hablado" todavía del Clásico del sábado ante el FC Barcelona a sus jugadores, a los que ve "concentrados en recuperarse bien para llegar a tope" a este encuentro ante el Braga. "Este es el partido más importante, es una oportunidad para encarrilar el grupo y tenemos que aprovecharlo", puntualizó.

En este sentido, no pasa por su "cabeza" el hacer demasiadas rotaciones. "Pero eso no significa que ponga el mismo equipo del sábado porque tengo que evaluar a algunos jugadores que han vuelto de lesión como Alaba o Mendy y hay algunos que tienen golpes tras el partido. Entrenaremos todos los que han viajado y luego tomaré la decisión del once", detalló.

Del partido, resaltó que se medirán a "un equipo que juega bien, que le gusta tener el control del juego y atacar". "Así que defender será importante porque nos servirá para aprovechar la calidad individual que tenemos", aseguró el italiano, que considera "la confianza" un aspecto "importante". "Es mejor que empezar con miedo, pero hay que respetar a un rival que ataca muy bien y marca muchos goles en estos últimos partidos", añadió

Finalmente, fue preguntado por el número de Liga de Campeones conquistas en la última década en relación con los de Liga y si sabía por qué no había tenido el mismo rendimiento a nivel doméstico. "No lo sé, creo que para el Real Madrid esta competición (la Champions) es muy importante, le ha dedicado mucha atención, es la que más gusta a todos en el club y es especial, pero tenemos que mirar adelante y no atrás", sentenció.