Ancelotti: "Lunin ha hecho una temporada fantástica y Courtois es el mejor portero del mundo"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no avanzó quién será el meta titular en la final de la Liga de Campeones del 1 de junio en Londres, aunque indicó que debe "tener en cuenta" tanto que Andriy Lunin "ha hecho una temporada fantástica" como que Thibaut Courtois "está volviendo" y es "el mejor portero del mundo", al mismo tiempo que advirtió que tienen que "aprovechar" las últimas jornadas para "tener buen ritmo" y "buena dinámica".

"Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho, tengo que tenerlo en cuenta. Como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo (Courtois), que hace nueve meses que no juega, que necesita minutos. Yo puedo hablar con los jugadores y puedo entender mejor lo que está pasando", dijo sobre la situación en la portería madridista en la rueda de prensa previa al duelo ante el Alavés de este martes (21.30).

La posición de guardameta es una de la principal incógnita madridista para la final de Wembley, con un Lunin asentado desde el inicio de 2024 y un Courtois que sigue cogiendo ritmo y exigencia para luchar por ser titular en Londres.

Así, Ancelotti está "evaluando esto" para repartir las cargas en la portería durante las cuatro jornadas restantes. "Creo que Lunin uno de estos partidos lo puede jugar y también darle oportunidad a Kepa de jugar un poco. No va a ser tan sencillo porque no hay muchos partidos, pero lo estamos pensando", explicó.

"Tenemos que aprovechar estos partidos para tener un buen ritmo, una buena dinámica en el equipo. Mañana van a jugar los jugadores que descansaron contra el Granada, y así aprovechar estos tres partidos que quedan hasta el final de la temporada para tener ritmo en la plantilla y buena motivación", avanzó el de Reggiolo.

El preparador italiano, de 64 años, insistió en que "el objetivo es llegar con toda la plantilla a tope" para la final de la Champions del 1 de junio ante el Borussia Dortmund. Obviamente, los jugadores que han vuelto hace poco, como Courtois y Militao, necesitan minutos para ganar ritmo, comparándolo con los otros. Después, en la semana antes de la final, tomaremos las decisiones necesarias", dijo Ancelotti, que lamentó que Aurelien Tchouamei "no tiene muchas opciones de jugar".

"Pero no está descartado para la final. Ahora tiene una semana importante. El pie no le duele mucho, creo que es distinto al último problema que tuvo en el pie. No está descartado que pueda regresar", agregó.

Así, el italiano explicó que el plan para estas tres semanas es dar "tres días de descanso" después del partido contra el Alavés. "Tenemos el tiempo, dos semanas, para preparar bien la final. El equipo necesita descansar, ha sido una temporada muy exigente, tenemos dos semanas para hacer el menor daño posible", comentó.

"ESTOY MEJOR QUE NUNCA, SIGO DE LUNA DE MIEL"

El preparador madridista confesó sentirse "muy bien, mejor que nunca". "La luna de miel sigue, ilusionado de lo que puede pasar" relató tras una temporada "bastante sencilla gracias a los jugadores". "No tengo dudas, el momento más difícil fue la derrota en el Metropolitano. Desde aquel partido hemos sido capaces de entender que algo teníamos que cambiar, nos ayudó a cambiar algunas parcelas defensivas que nos han venido bien en los partidos siguientes", analizó.

"Los que más me han sorprendido son los que conocía menos, Fran García, que lo ha hecho muy bien, sobre todo al principio de temporada, Joselu, Brahim. Y también hay jugadores que podían aportar más si les hubiera dado más minutos, como Ceballos, que está mostrando todas sus calidades en estos partidos. Arda es un otro que podía jugar más si no es por las lesiones. Es una plantilla que me ha sorprendido a nivel general, ha sacado un rendimiento fantástico", elogió.

En concreto, trató la "temporada fantástica" de Jude Bellingham en su primer año en el club, aunque no piensan en que pueda ser 'pichichi', porque "no es importante". "Ya ha logrado el objetivo, ha hecho una temporada sobresaliente, sorprendiendo para todo el mundo, ayudando mucho el equipo, no le vamos a pedir más. Nadie lo esperaba", aplaudió.

Ancelotti también auguró el futuro de algunos jugadores en los banquillos cuando se retiren. "Hay calidad para ser entrenadores por el conocimiento y la experiencia que tienen. Obviamente, después tienen que tener las ganas de hacer este tipo de trabajo. Hay muchos jugadores que no quieren hacerlo porque ven demasiada responsabilidad y presión. Carvajal, Nacho, Ceballos, Kroos, Modric, todos pueden hacerlo", reflexionó.

Además, reiteró que "Nacho tiene la decisión en sus manos" sobre renovar un año más con el conjunto madridista. "Él puede hacer lo que quiera", afirmó, antes de evaluar la situación de los cedidos por el club en 'Primera'. "Rafa Marín lo está haciendo muy bien, Blanco ha hecho una muy buena temporada, Miguel Gutiérrez ha vivido en Girona una experiencia muy importante antes de eventualmente regresar", concluyó.