Ancelotti: "No hay debate, va a jugar Lunin"

"El del Villarreal lo afrontamos como un partido de preparación para el 1 de junio"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que afrontan el duelo de LaLiga EA Sports de este domingo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica como "un partido de preparación" para la final de la Liga de Campeones, y ha señalado que "no hay debate" en la portería y que ante los castellonenses jugará el ucraniano Andriy Lunin.

"Mañana va a jugar Lunin", declaró en rueda de prensa. "Para mí no hay debate. Lo he explicado muy bien, la duda que tenéis vosotros es lo que pasa realmente, que Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a llegar a la final. Courtois está volviendo a ser lo que era antes, el mejor del mundo", añadió.

En este sentido, explicó que no tiene "ninguna duda" de lo que tiene que hacer "hasta el 1 de junio". "Hasta el 1 de junio debo intentar preparar a todos los jugadores lo mejor posible y, después, tomar las decisiones más correctas para intentar ganar el partido. Duda no tenemos, hemos tenido esta semana para descansar y ahora tenemos dos semanas para preparar y para poner a punto el equipo para la final", expresó.

Por otra parte, el técnico italiano resaltó que el encuentro de este domingo servirá para rodarse de cara a la final de 'Champions'. "Lo afrontamos como un partido de preparación para lo que tiene que ser el partido del 1 de junio. Viajamos con toda la plantilla. Lo tomamos como un partido importante para nosotros, para tener el ritmo de competición, para tener una buena actitud, una buena dinámica en el partido. Sé que Villarreal se juega mucho en este partido. El objetivo es tener la buena dinámica que hemos tenido en los últimos tiempos", subrayó.

"La mejor manera para preparar el último partido que tenemos es jugar un partido al 100% de nuestras posibilidades, como lo hicimos muy bien contra el Granada y contra el Alavés. Esto va a ser así en el partido de mañana. En estos dos partidos, he he hablado muy poco y hemos marcado nueve goles; estoy pensando en hablar aún menos, porque la cosa está saliendo bien", continuó.

"EL TRABAJO DE XAVI ES MUY BUENO"

También tuvo palabras de ánimo para su homólogo en el banquillo azulgrana, Xavi Hernández, por las dudas que están surgiendo. "No quiero opinar, es muy complicado para mí opinar del tema. Lo único que puedo decir es que tengo mucho respeto a Xavi como persona primero y como entrenador después. Creo que el trabajo que está haciendo desde que ha llegado a Barcelona ha sido, en mi opinión personal, muy bueno. Le deseo lo mejor para el futuro", manifestó.

En otro orden de cosas, Ancelotti aseguró que "siempre es optimista" y que espera que puedan quedarse tanto Luka Modric como Toni Kroos. "Yo soy siempre optimista. Todo de lo que habláis son temas secundarios que para nosotros en este momento no cuentan. Estamos bien focalizados en lo que tenemos que hacer, incluidos los dos partidos que tenemos que jugar, y nada más. Todo lo que sea el futuro lo hablaremos después en la final", expresó.

"Yo nunca he tenido un problema con Luka Modric, porque antes de ser un jugador de un nivel 'top', uno de los mejores medios del mundo, es aún más espectacular como persona. Nunca hemos tenido un problema y nunca vamos a tener un problema porque nos respetamos mucho", manifestó, asegurando que "la transición seguirá también el próximo año".

Sobre el centrocampista germano, tiró de humor. "Toni, como persona, es un alemán, como yo. Yo me siento muy alemán en este sentido. No hablo mucho, prefiero escuchar. Él es así. Cuando tiene que decir algo lo dice con mucha claridad. Es una persona con pocas dudas, una persona sincera, muy honesta. Es un perfil de persona que me gusta porque, como he dicho, yo me siento un poco alemán también", bromeó.

Por último, aseguró que Éder Militao está casi recuperado. "Si él no está al 100%, por lo que he visto en los últimos partidos, está muy cerca del 100%. Está muy bien, ha mejorado mucho, le faltaban minutos. Ha escogido minutos, va a jugar también el partido de mañana, pero lo veo muy cerca de su mejor nivel. Es una opción que que pueda jugar la final de 'Champions'", finalizó.