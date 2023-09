Ancelotti: "No me sorprende lo que hace Bellingham, es serio y muy profesional"

"Vinícius se recuperará antes de las seis semanas que han dicho"



MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" le sorprende el rendimiento que está teniendo el inglés Jude Bellingham en este inicio de temporada, ya que es un jugador "muy serio y muy profesional", además de confirmar que Vinícius, que se perderá de nuevo el partido de este domingo ante la Real Sociedad, se está recuperando bien de su lesión y volverá "antes de las seis semanas que han dicho".

"Bellingham debe ser evaluado en este momento por lo que hace en el campo. Lo está haciendo bien. Puede ser que no fuera muy conocido porque jugaba en la liga alemana y no tenía el papel que tiene ahora; ahora juega en una liga importante, en un club importante, y lo está haciendo muy bien. No me sorprende, es un jugador que está muy concentrado, es muy serio y muy profesional, no es un jugador que pueda perder la cabeza si alguien habla bien de él", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, destacó el potencial ofensivo del internacional inglés, autor de cinco de los goles blancos hasta el momento. "Hemos notado que en los partidos que jugaba con el Dortmund tenía la habilidad de llegar a tiempo al área rival y ser peligroso. Lo hablamos en la pretemporada, se encuentra bien ahí y es un jugador que tiene mucha continuidad y un físico importante. ¿A cuántos goles puede llegar? No lo sé. Tiene que seguir con esta continuidad porque nos ayuda mucho en el juego de ataque", indicó.

"Habitualmente, el jugador bueno, importante y con personalidad, sufre menos que los otros. El jugador que tiene personalidad, más que calidad, te permite que una camiseta tan importante como la del Real Madrid no te pese", prosiguió.

Sobre los jugadores internacionales, Ancelotti explicó que han regresado todos "bien" de sus concentraciones, "con más ganas y más ilusión". "Han marcado goles, han hecho buenos partidos. Han vuelto todos en buena condición", expresó, antes de desvelar que Vinícius no está todavía disponible, sin adelantar cuándo va a regresar.

"El día concreto no sé, pero se está recuperando muy bien. No queremos forzar su recuperación, pero la cicatriz está casi recuperada. Está aumentando la carga de trabajo y creo que la próxima semana empezará a hacer una parte del trabajo con el equipo. Creo que se va a recuperar antes de las seis semanas que han dicho", subrayó.

Preguntado por la ausencia del brasileño de los candidatos al The Best, el preparador italiano respondió con ironía. "El otro día lo vi llorando en el vestuario y le dije '¿qué te ha pasado?'. 'No me pusieron en la lista', y le dije 'lo entiendo perfectamente'... Estaba muy triste, ha llorado tres o cuatro horas, no hemos sido capaces de pararle", bromeó.

Por otra parte, confirmó que Dani Ceballos estará en la convocatoria, a la que todavía no vuelve Ferland Mendy. "Ceballos estará en la convocatoria y Mendy no, tiene que seguir su plan, todavía no está al 100%. Es un jugador que ha tenido muchos problemas y queremos meterle cuando esté listo; creo que estará en la convocatoria del miércoles", indicó.

En otro orden de cosas, el de Reggiolo analizó el rol que le tiene reservado este curso al croata Luka Modric. "Todos estuvimos de acuerdo con renovar a Luka, él estaba encantado y nosotros también. Después, cambió su papel, porque solo ha jugado titular un partido, pero tendrá más protagonismo. Seguirá siendo siempre importante, también este año. Este tema lo he hablado con él", confesó.

"Ha tenido que aguantar un poco más, he intentado dar más protagonismo a los jóvenes para ver qué pueden aportar, y lo han hecho bien. No necesito dar minutos a Modric o a Kroos para ver lo que pueden aportar, lo que pueden aportar lo sé perfectamente, y lo van a aportar también este año, aunque sea con menos minutos que el año pasado. Atrás hay jugadores extraordinarios", continuó.

Por otra parte, analizó el rendimiento del 'txuri urdin' Take Kubo, exjugador madridista. "Kubo lo está haciendo bien, ha progresado mucho. Es un jugador que tenemos que vigilar porque ha marcado goles en este principio de temporada. La Real Sociedad es un equipo completo, que juega muy bien al fútbol, muy bien organizado. Tenemos que mirar al equipo en general", apuntó.

Por último, Ancelotti rechazó hablar sobre la polémica con varios canteranos blancos por la divulgación de un vídeo de carácter sexual. "Me remito al comunicado del club, no tengo nada que añadir sobre este tema", dijo, para finalizar hablando de Raúl González Blanco. "Raúl está con nosotros todos los días, es el entrenador del Castilla. Es bastante normal tener una comunicación con él, porque en este periodo necesitamos muchos jugadores de la cantera. Tenemos una comunicación diaria, pero con él no he hablado de su futuro", concluyó.