Ancelotti: "No tenemos un problema ofensivo, marcamos cinco en Anfield"

"No necesito informes arbitrales"



MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" está preocupado por la falta de gol del equipo en los últimos dos encuentros, recordando que hicieron "cinco en Anfield" la semana pasada, y ha advertido de que no tienen "margen de error" y que por ello no deberán fallar este domingo ante el Real Betis, además de indicar que no necesita informes arbitrales.

"Para un delantero no es siempre posible marcar todos los partidos. La posición del delantero depende de la finalización de un trabajo de equipo. Karim no me preocupa porque lo veo bien, en una condición física mejor que la de la primera parte de la temporada. Si no marca en un partido, no pasa nada. Somos el equipo que más goles ha marcado en LaLiga. No tenemos problema, en los dos últimos partidos sí, pero tres días antes marcamos cinco en Anfield. No tenemos problema ofensivo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que están "manejando bastante bien" la acumulación de partidos y de minutos. "El equipo está en una buena condición física, estamos recuperando a los jugadores, la próxima semana recuperaremos a Mendy. El Betis juega muy bien, está muy bien organizado y juega un fútbol atractivo. No tenemos margen de error. Haremos todo para intentar ganar", apuntó.

También desveló que ha vuelto a ver el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el que cayeron ante el FC Barcelona (0-1). "He visto el partido, ha sido un buen partido por nuestra parte. Tenemos que mejorar cosas, pero la mayoría de las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien", dijo. "No sé si somos favoritos, la realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa e intentaremos recuperar esta desventaja", añadió.

En otro orden de cosas, el técnico italiano aseguró que "no" necesita informes arbitrales. "No lo necesito, conozco a los árbitros, siempre me he informado por mí mismo. Si ves un montón de partidos, tienes conocimiento de los árbitros de Primera, no necesitas informes para entender cómo pita un árbitro. No necesito ayuda en este sentido", subrayó.

Respecto a sus jugadores, cree que Vinícius está "concentrado" a pesar de todo lo que se habla a su alrededor. "No me preocupo, veo un jugador concentrado en lo que tiene que hacer, que está aportando; en los últimos partidos ha tenido más dificultad porque lo han marcado muy bien. Lo importante es que Vinícius no pierda las ganas de jugar al mejor nivel, y no las pierde", expresó.

Ancelotti, que considera a Éder Militao el mejor central del mundo, alabó el trabajo del delantero del filial Álvaro Rodríguez. "Álvaro tiene la calidad no solo como revulsivo. Si uno es bueno, no pasa nada con que sea joven. Está progresando y lo está haciendo bien", expuso, y cree que puede jugar junto a Karim Benzema. "Se puede variar el sistema y jugar con 4-4-2. No se puede descartar, porque puede pasar", indicó.

Además, habló de la evolución de Eduardo Camavinga y de Aurélien Tchouaméni. "No tenemos que olvidar que cuando Tchouaméni llegó sorprendió un poco a todos en la primera parte de la temporada por la rápida adaptación; llegó el Mundial, bajó un poco su nivel, y ahora ha vuelto a estar en una buena condición. Va a aportar como en la primera parte de la temporada, no tengo duda. Camavinga lo está haciendo muy bien", analizó.

Tampoco se mostró preocupado por la renovación de Luka Modric. "No es un gran problema. Modric hará lo que quiera hacer. Está hablando con el club y tomarán la decisión más acertada. No es un problema para el club, para Luka o para mí la renovación", manifestó, y no cree que con el croata y el alemán Toni Kroos juntos el equipo juegue más lento. "El balón no suda", bromeó.

Por último, reconoció que el bloque bajo lo sufren "un poco" porque tienen "características distintas". "No quiero una referencia ofensiva de altura, quiero a Karim por la calidad que tiene, que nos ayuda a mejorar el juego de ataque. Jugar en transición nos viene mejor, el bloque bajo lo sufrimos más. Rodrygo nos puede ayudar, porque es un jugador que por calidad, en espacios reducidos, nos puede ayudar a encontrar las jugadas. No quiero tener un delantero de altura, porque pierdes la calidad que tienes con Karim, Vinícius y Rodrygo", finalizó.