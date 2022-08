Ancelotti: "La voluntad de Casemiro es salir y probar un nuevo desafío"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha confirmado que la "voluntad" de Casemiro es "salir" del club y que "no hay manera de volver atrás" porque quiere "probar un nuevo desafío", aunque ha asegurado que tienen "recambios" y que "los planes" del equipo no cambian.

"Lo he hablado esta mañana con él. Él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende y, por lo que ha hecho en este club, tenemos que respetar su deseo. Hay negociaciones, no hay nada oficial, pero su voluntad es de salir. Si sale y encuentran un acuerdo, tenemos recursos para reemplazarlo", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el RC Celta en Balaídos (22.00 horas).

En este sentido, afirmó que la decisión del centrocampista brasileño es firme. "Escuchando su voluntad creo que no hay manera de volver atrás. Si llegan a un acuerdo, tenemos que desearle lo mejor y ver lo que tenemos en este momento. No sé lo que va a pasar, pero si no se queda el agradecimiento es grande, porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien", apuntó.

Sobre las razones que le han llevado a tomar esta decisión, el técnico italiano aseguró que son "cosas personales" y que "lo tendrá que explicar él". "Casemiro entiende muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo así cuando era entrenador del Milan, que te encuentras bien pero quieres probar algo nuevo; era un club que era como una familia, pero quería probar una nueva experiencia en una nueva liga. Es algo personal, lo entiendo perfectamente", confesó.

También explicó que sus compañeros le respetan y "lo entienden". "Tenemos que tener en cuenta todo el cariño y respeto que tiene todo el Real Madrid por este jugador, y cuando él pide afrontar este desafío, tenemos que respetarlo. No estamos enfadados, estamos tristes. Cuando están con una persona tan amable, tan atenta y tan profesional, y decide irse, no estás contento, pero hay que respetar su decisión", reiteró.

A pesar de la posible marcha de Casemiro, "los planes del Real Madrid no cambian". "Los planes son luchar y competir en todas las competiciones. Lo haremos bien con o sin Casemiro", dijo. "Es un jugador que se ha combinado muy bien con los medios con más calidad. La combinación Modric-Casemiro-Kroos ha sido muy importante para el club y para este periodo del Real Madrid", añadió.

"Si Casemiro sale, tenemos seis medios: Modric, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Camavinga y Ceballos. Seis son suficientes para manejar todas las temporada, son muy buenos", insistió, confirmando que "si sigue la negociación, no va" a Vigo.

Una de las principales opciones para reemplazar al brasileño podría ser el francés Aurélien Tchouaméni. "Dentro de la plantilla tenemos recambios, hay muchos jugadores buenos que pueden jugar en su posición. Tchouaméni ha sido fichado para jugar en esa posición, Kroos puede jugar en esa posición, Camavinga ya jugó el año pasado... Retrasar a un jugador con las características de Casemiro no podemos, pero puede jugar otro. En mis equipos ha jugado Pirlo y ha jugado muy bien. Tchouaméni es un jugador más parecido defensivamente a Casemiro que Toni Kroos", indicó.

"Tiene que aprender, acostumbrarse, posicionarse mejor. Tiene un buen pie, llegada a portería rival... No voy a decirle que juegue como Casemiro, tenemos que aprovechar su llegada. Es muy joven, tiene que mejorar, pero está listo para jugar en el Real Madrid", continuó sobre el internacional galo, antes de bromear sobre las preferencias en el campo de Kroos. "A mí no me ha dicho que no le gusta. Si me lo dice, no pasa nada, va a jugar", dijo entre risas.

Por último, Ancelotti habló de la importancia del partido ante el RC Celta. "El partido de mañana lo hemos preparado bien. Va a ser un partido distinto al del Almería, el Celta tiene más recursos, es más difícil jugar allí. Tenemos confianza. Este partido llega pronto, pero va a ser importante. queremos seguir en la buena dinámica para ganar", concluyó.

