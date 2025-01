Araujo confiesa "mal gusto" por Dani Olmo y Pau Víctor: "Esperemos que el club lo resuelva"

El central reconoció su alegría por volver con 90 minutos en Copa

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El central del FC Barcelona Ronald Araujo celebró su regreso tras lesión y la victoria (0-4) de su equipo ante el Barbastro para acceder a octavos de final de la Copa del Rey, cambiando la dinámica con la que terminaron el 2024, al tiempo que confesó "mal gusto" interno por la situación de Dani Olmo y Pau Víctor.

"Contento por la victoria y también en lo personal por volver a jugar después de mucho tiempo. Jugar 90 minutos es muy importante. El equipo hizo un gran partido. Entramos muy concentrados y pudimos sacar el partido. No sabía si iba a jugar 90 minutos, el míster me iba preguntando cómo me sentía, y estaba bien", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El uruguayo volvió a jugar seis meses después y dejó buenas sensaciones, al igual que un Barça que empezó el 2025 con buen pie tras dos meses de dejarse puntos en la Liga hasta perder el liderato. "Sabíamos que este parón nos iba a hacer bien, para recuperar y trabajar bien y estamos contentos de empezar el año así", afirmó.

Araujo, que destacó la calidad de otro canterano sin miedo como Toni Fernández, fue preguntado por la situación sin ficha de Olmo y Pau Víctor. "Un poco de mal gusto por nuestros compañeros, el club esperemos que lo pueda resolver ese tema y nosotros tenemos que estar centrados en lo que viene que es la Supercopa", terminó.