Araujo: "Demostramos que somos un gran equipo y vamos a competir"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Ronald Araujo reconoció un sabor "amargo" en el empate (1-1) este miércoles ante el Nápoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, pero destacó a un Barça que demostró ser "un gran equipo" que va a "competir".

"Un poco triste por el resultado, creo que podíamos salir de esta cancha con una victoria. Jugamos muy bien, los 30 primeros minutos del primer tiempo, ellos no generaron ocasiones. En la Champions no siempre puedes dominar, ahora jugamos en casa y vamos a darlo todo para pasar la ronda", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El defensor lamentó el gol de Osimhen en el primer disparo a puerta de los italianos, pero insistió en la vuelta en Barcelona. "Estábamos haciendo buena tarea y en esa ocasión pudo meter gol. Tenemos un gran partido en casa, demostramos que somos un gran equipo y vamos a competir", afirmó.

"Vamos a trabajar frenar, tener la posesión, cuando metimos el gol dimos buenos pases, está todo vivo y vamos a casa a darlo todo. Podíamos haber ganado, la sensación es amarga", terminó.