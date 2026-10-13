Arrasate: "Estoy aquí porque creo en Osasuna, y en la vida hay que ser agradecido y valiente"

Archivo - El técnico Jagoba Arrasate en El Sadar en su etapa en el RCD Mallorca. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador de CA Osasuna, Jagoba Arrasate, dejó claro este martes que ha vuelto al club navarro porque cree en la entidad y en la vida hay que ser "agradecido y valiente" de cara a su segunda etapa como técnico 'rojillo', y destacó que el director deportivo, José Antonio Prieto 'Cata, le quiere para iniciar un proyecto y no como "un apagafuegos".

"En ese momento llevaba seis años, el equipo lo veía bien y después de una decisión meditada y difícil entendía que era el paso a tomar -respecto a su salida del club en 2024-. He estado bastantes meses para formarme, cargarme de energía y siempre he dicho de forma natural que cuando Osasuna me necesite y yo también pueda aportar eso se iba a dar. Estoy aquí porque creo en Osasuna y en la vida hay que ser agradecido y valiente", expresó este martes en la rueda de prensa de su presentación .

Y es que el técnico aseguró que desde su marcha en 2024 ha experimentado "una formación continua". "Es muy importante el 'staff', repartir bien los roles, que el entrenador esté con energía para cuando tenga que intervenir y la gestión. He estado con varios entrenadores, he visto mucho fútbol y hemos analizado muchas cosas. Ahora a poner en marcha todo ello", destacó.

En cuanto a la plantilla, el vasco no quiso valorar la temporada que ha hecho el equipo hasta ahora y prefiere centrarse en lo que hagan sus pupilos con él al frente. "Está claro que se la plantilla que tenemos, conozco a muchos jugadores y es verdad que hay lesionados, pero cuando se recuperen todos vamos a ser mejores. Si estoy aquí es porque creo en la plantilla", puntualizó.

También le dio "mucha importancia" a la parte mental de sus futbolistas. "Si estoy aquí es porque algo no está funcionando y el club entiende que hay que mejorar. Entonces esas cuatro patas son importantes -haciendo referencia a la rueda de prensa del entrenador del Valencia, Javier Aguirre- y la mental es la que más. Nuestra idea es darle ese impacto anímico a los jugadores", afirmó Arrasate.

Respecto a la idea de juego, el nuevo técnico de CA Osasuna reconoció que tiene "una manera de entrenar diferente" a las demás, pero eso no significa que sea "mejor o peor". "Tiene que haber una adaptación, en la que hay que tener cuidado porque el jugador normalmente suele notar ese cambio. Pero hemos venido a implantar nuestro sello y eso parte de los entrenamientos para que los domingos podamos llevarlo a cabo", explicó.

Ahora, Arrasate ya centró sus fuerzas en el entrenamiento de mañana para hacer un buen papel en el encuentro frente al Real Racing Club. "Esto no es una presentación al uso porque estamos en semana de partido y me quiero centrar en la semana, en hacer buenas sensaciones, sacar toda la información posible del Racing. Espero el domingo El Sadar que conocía, que retumbe y ojalá a las cuatro de la tarde podamos celebrar una victoria juntos", expresó.

"Es labor de todos, de los jugadores el volver a enganchar a la afición y creo que lo vamos a conseguir. Cuando llegué el primer día en 2018 me dijeron que había que conectar con la grada", advirtió

Respecto a los tres años de contrato, Arrasate sintió que el director deportivo, José Antonio Prieto 'Cata', no le quiere como "un apagafuegos", sino como "alguien cerca" para iniciar un proyecto. "El presidente me tiene vinculado hasta 2029 y es lo ideal. Tenemos que iniciar un proyecto, pero sabiendo que ahora urge sumar puntos. El objetivo de este año todos lo tenemos claro", destacó.

"No considero este proyecto como volver a la casilla de salida porque no estoy en la misma condición. Conozco lo que es Osasuna y todo lo que envuelve a este club. Entonces tengo mucha más información de la que tenía cuando vine aquí", concluyó.