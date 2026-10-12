Jagoba Arrasate regresa al banquillo de Osasuna y firma hasta 2029

Archivo - Jagoba Arrasate en su primera etapa como entrenador del CA Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el entrenador Jagoba Arrasate para su regreso al banquillo del conjunto navarro hasta el 30 de junio de 2029, en una vinculación para lo que resta de la presente temporada y dos campañas más en la que volverá a contar con Bittor Alkiza como segundo técnico.

Según ha anunciado la entidad 'rojilla' este lunes, la presentación oficial del preparador de Berriatua (Vizcaya) tendrá lugar este martes a las 12.30 horas en el estadio El Sadar, en un acto que se transmitirá en directo a través de los medios oficiales del club, 'Osasuna TV' y 'Radio Osasuna'.

Arrasate dirigirá el miércoles a las 10.30 horas la primera sesión de entrenamiento de esta segunda etapa en una jornada a puerta abierta en Tajonar, mientras que la entidad detallará próximamente el resto de integrantes de su equipo de trabajo.

El preparador vasco reasumirá el mando del primer equipo en el encuentro de este domingo ante el Real Racing Club en El Sadar, retornando a la entidad navarra después de haber dirigido al Real Club Deportivo Mallorca en 68 compromisos oficiales tras cerrar su anterior ciclo en Pamplona.

Arrasate, de 48 años, inicia esta nueva etapa tras haber acumulado 256 partidos en el banquillo de Osasuna, club al que llegó en 2018 procedente del Numancia y habiendo entrenado previamente a la Real Sociedad. En su primera temporada en la entidad navarra, el técnico logró el ascenso a Primera División y se proclamó campeón de la categoría de plata.

En los cursos posteriores, el preparador vizcaíno consolidó al equipo en la máxima categoría con cinco permanencias holgadas, acompañadas por el subcampeonato de la Copa del Rey disputado en Sevilla en la temporada 2022/23. Aquel éxito permitió al club navarro clasificarse para la UEFA Conference League y disputar, por primera vez en su historia, la Supercopa de España.