El Arsenal gana con lo mínimo al Forest y el United sigue flojeando

Noni Madueke, Nottingham Forest - Arsenal - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal superó (0-1) a domicilio al Nottingham Forest este domingo en la séptima jornada de la Premier para mantener una distancia prudencial con el liderato, mientras que el Manchester United no pudo (1-1) con el Leeds.

El equipo de Mikel Arteta sobrevivió en el City Ground, dejando a los de Oliver Glasner en zona de descenso, gracias a un golazo de Noni Madueke en el minuto 80, revulsivo en el segundo tiempo. Fue el único disparo a puerta de un Arsenal que ató la victoria sufriendo, con la salvada providencial de Ezri Konsa en el descuento.

Los 'gunners' se ponen así con 18 puntos, por los 21 del líder Manchester City, respondiendo también al acecho de un Brighton (16) donde la fiesta continúa, tras la goleada (5-0) al Crystal Palace, incluido un zapatazo desde el centro del campo de Diego Gómez. Con el tremendo gol del paraguayo, el equipo del sur de Inglaterra se puso 2-0 cuando apenas habían pasado siete minutos.

Además, el United siguió con su flojo inicio de temporada, seis jornadas seguidas sin ganar entre todas las competiciones, con su empate en Elland Road, campo inexpugnable desde el pasado marzo. Los 'red devils', en la semana de la sanción a Lisandro Martínez por criticar a la organización club, se adelantaron con Bryan Mbeumo. Dominic Calvert-Lewin empató en la reanudación y el Leeds alargó su buen arranque, con 10 puntos por los 7 de los de Michael Carrick, 13º en la tabla y muy necesitados.