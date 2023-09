El Athletic quiere aprovechar San Mamés ante el Cádiz y el Celta, ahondar en las dudas del Mallorca

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club recibe este sábado (14.00 horas) al Cádiz en San Mamés, en un duelo que medirá a dos equipos que quieren prolongar su estancia en la parte alta de la tabla tras un gran inicio, mientras que el Celta quiere regalar la primera victoria de la temporada en casa a su afición frente a un Mallorca (18.30 horas) que aún no sabe lo que es ganar en LaLiga EA Sports.

Los 'leones' abrirán la jornada de sábado con la visita del Cádiz a la nueva 'Catedral', que además cumplirá 10 años. Dos equipos que han iniciado con buen pie LaLiga, sumando 7 de los primeros 12 puntos posibles, una cuantía que les ha permitido a ambos situarse en puestos de Liga Europa.

Los de Valverde, que no podrá contar con el lesionado Nico Williams, no conocen la derrota desde la primera jornada, cuando cayeron ante el Real Madrid en casa (0-2). Desde entonces, dos victorias (Osasuna y Real Betis) y un empate en el último partido contra el Mallorca antes del parón internacional.

El objetivo de los rojiblancos será sumar su segunda victoria consecutiva en casa, para lo que Valverde recupera a dos jugadores importantes como De Marcos y Yeray Álvarez, que afronta su primera convocatoria del curso. En ambos casos podrían partir como titulares frente al Cádiz. En cuanto al recambio de Nico Williams, hay varios jugadores que podrían ocupar su lugar en el once, siendo Álex Berenguer el principal candidato para sustituirlo, aunque Muniain es otra de las opciones que baraja el técnico.

Por su parte, el Cádiz, que solo ha caído derrotado ante el FC Barcelona, llega al partido tras sumar 4 de los últimos 6 puntos, logrando una victoria de prestigio en la jornada previa al parón ante el Villarreal (3-1). Por ello, los de Sergio Gónzalez intentarán lograr su segunda victoria consecutiva, algo que no consiguen desde mayo de 2021.

Para ello, el técnico no podrá contar ni con el sancionado Kouamé, ni con los lesionados Víctor Chust, Brian Ocampo y Sergi Guardiola. Así, no se prevén cambios en el once respecto al que saltó al Nuevo Mirandilla ante el Villarreal, siendo la incorporación en banda derecha de Álex Fernández en lugar de Darwin Machís, que viene de jugar con su selección, la principal duda en el once.

EL CELTA QUIERE APROVECHAR LAS DUDAS DEL MALLORCA

En el otro duelo de la jornada, el Celta buscará celebrar la primera victoria del año del centenario ante su afición. Hasta el momento, el equipo de Rafa Benítez ha caído derrotado en los dos encuentros que ha disputado como local, habiendo conseguido la totalidad de los 4 puntos que cosecha en la clasificación lejos de Balaídos.

El técnico madrileño recupera a Carles Pérez, con el que solo había podido contar en el estreno liguero ante Osasuna, y a Aidoo, que cumplió el partido de sanción ante el Almería. Benítez apunta a repetir el once que consiguió la victoria en el Power Horse Stadium, siendo el puesto de central izquierdo la principal duda, disputándoselo Aidoo y el canterano Carlos Domínguez.

Por su parte, el Mallorca es uno de los cuatro equipos, junto a Las Palmas, Sevilla y Almería, que aún no ha conseguido ganar en LaLiga EA Sports 23-24. Los bermellones, a pesar de haberse reforzado con jugadores de primer nivel como Sergi Darder o Larin, tan solo han podido sacar dos puntos en los primeros cuatro partidos ligueros. Por ello necesitan comenzar a sumar de tres en tres para abandonar las posiciones traseras de la clasificación.

Ante el Celta, Javier Aguirre apunta a repetir de inicio la dupla formada por Muriqi y Larin arriba, que mejoraron el desempeño ofensivo del Mallorca frente al Athletic. Por el contrario, Omar Mascarell, que sigue sin recuperarse de su fascitis plantar, y Antonio Raillo serán baja para el duelo, mientras que Copete es duda.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 5 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 15 de septiembre.

Rayo Vallecano - Alavés. García Verdura (C. Catalán) 21.00.

-Sábado 16.

Athletic - Cádiz. Cuadra Fernández (C. Balear)14.00.

Valencia- Atlético de Madrid. Gil Manzano (C. Extremeño) 16.15.

Celta - Mallorca. Munuera Montero (C. Andaluz)18.30.

Barcelona - Real Betis. Sánchez Martínez (C. Murciano)21.00.

-Domingo 17.

Getafe - Osasuna. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 14.00.

Villarreal - Almería . Hernández Maeso (C. Extremo) 16.15.

Sevilla - Las Palmas. Martínez Munuera (C. Valenciano) 18.30.

Real Madrid - Real Sociedad. Soto Grado (C. Riojano) 21.00.

-Lunes 18.

Granada - Girona. Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego) 21.00.