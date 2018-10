El Atleti no puede con el Inter en su saludo al Metropolitano

Actualizado 11/08/2018 23:50:44 CET

Simeone exprime la última prueba antes de la Supercopa

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid cayó (0-1) este sábado ante el Inter de Milán en el Wanda Metropolitano, un amistoso perteneciente a la 'International Champions Cup', y sobre todo, la puesta de largo ante su afición y último partido antes de medirse al Real Madrid por la Supercopa de Europa el 15 de agosto.

Los de Diego Pablo Simeone siguieron con su paulatina preparación sin caer en urgencias, cumpliendo plazos y repartiendo minutos a pesar de que ya lo próximo será un título. En Tallin (Estonia), en cuatro días, se medirá el campeón de la Liga Europa a su vecino blanco, ganador de la Liga de Campeones.

El Atleti exprimió la última prueba ante un rival que no lo puso fácil, ni regaló y jugó con agresividad. Los del 'Cholo' no encontraron excesivo resquicio en la defensa interista, con el ex del Atleti y homenajeado Miranda a la cabeza. Tampoco en la segunda parte, cuando los rojiblancos buscaron un paso al frente para remontar el acrobático gol a la media hora de Lautaro Martínez.

En el primer tiempo, el balón fue visitante. El Inter jugó con criterio y probó a un Oblak que sigue siendo un auténtico candado en la meta atlética. Solo Lautaro, volando para cazar en el aire un centro pasado, logró abrir ese cerrojo (1-0). En el Atleti Koke puso criterio, Diego Costa dejó buenos desmarques, Correa lo intentó y el gran fichaje Lemar pasó desapercibido.

Antes del descanso, Koke le dio el gol a Correa, pero el VAR que acompañará esta temporada al fútbol español anuló el tanto por fuera de juego. El 'Cholo' buscó recuperar el centro del campo en el segundo tiempo con Rodri y lo logró, también con el orgullo del equipo local. Sin embargo, a la hora de encuentro, el carrusel de hasta ocho cambios dejó un nuevo partido.

Antoine Griezmann saltó en sus primeros minutos de pretemporada recibiendo ovación de una afición contenta por guardarle y Kalinic debutó. Media hora por delante para entenderse y buscar la meta rival. Gelson Martins y Vitolo fueron lo más destacado, pero el Inter se encargó de neutralizar el peligro con una defensa sin contemplaciones. El canario tuvo la gran ocasión, ya en el 89', que detuvo Handanovic.