El Atlético quiere pasar página en Cádiz

Los de Simeone, tras la eliminación de 'Champions', quieren amarrar el tercer puesto ante un rival en descenso

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid busca este sábado en el Nuevo Mirandilla (16.15 horas/DAZN) pasar página de su dramática eliminación en la Liga de Campeones y mantener su buen rumbo en LaLiga Santander, donde defenderá su tercer puesto ante un Cádiz que necesita sumar para abandonar las posiciones de descenso.

Nuevamente, la fortuna le fue esquiva el pasado miércoles al conjunto colchonero en la máxima competición europea, donde el equipo rozó la gloria antes de precipitarse una vez más al abismo. Tras la victoria del Oporto en Brujas (0-4), los de Diego Pablo Simeone estaban condenados a ganar para seguir vivos, pero marraron la última y decisiva oportunidad.

Rodrigo de Paul, en el minuto 50, igualó la contienda para poner un 2-2 ante el Bayer Leverkusen que devolvía la ilusión al Metropolitano, que saltó emocionado cuando, después del pitido final, el colegiado señalaba el punto de penalti tras revisar la última jugada en el VAR. Yannick Carrasco se situó en los once metros, pero el guardameta del conjunto alemán adivinó su lanzamiento y Saúl estrelló el balón en el larguero en el rechace.

Así, los rojiblancos deberán pelear el próximo martes en O Dragao por el premio menor, la Liga Europa, aunque antes deberán refrendar su buena marcha en la competición doméstica, donde marchan terceros con 23 puntos, a ocho del líder Real Madrid y con tres de ventaja sobre el quinto clasificado, el Real Betis.

El triunfo precisamente ante los verdiblancos (1-2) del pasado fin de semana, el cuarto en las últimas cinco jornadas -solo 'manchadas' por el empate en casa ante el Rayo Vallecano (1-1)-, ha dado algo de aire a los del 'Cholo', que a pesar de los dramáticos acontecimientos de esta semana sigue confiando en los suyos.

"Un gran escritor español dijo que no le importaba lo que pensaran de él y pienso exactamente lo mismo, sé lo que doy y cómo me entrego. Esto no termina hoy", señaló en rueda de prensa. "La gente de un club grande como este no se permite bajar los brazos, yo no lo he visto en mis largos años aquí. Siempre hay momentos difíciles en una temporada, pero tengo claro lo que quiero, sé lo que busco", advirtió.

Con las bajas seguras de Koke y Thomas Lemar y las dudas de los recuperados Marcos Llorente y Sergio Reguilón, Simeone podría apostar por el once que formó ante los alemanes, con el probable regreso de Stefan Savic al centro de la defensa en detrimento de Mario Hermoso y con Saúl Ñíguez ocupando el lugar de Carrasco. Arriba, nadie parece poder reemplazar a Antoine Griezmann y a Álvaro Morata.

Por su parte, el Cádiz ansía una victoria, que nunca ha conseguido en su historia ante el Atlético de Madrid, que le permita abandonar los puestos de descenso. Después de puntuar en cinco compromisos consecutivos -un triunfo ante el Real Valladolid y cuatro empates ante Villarreal, Espanyol, Girona y Betis-, los de Sergio González interrumpieron su racha el pasado sábado cayendo de manera estrepitosa ante el Rayo (5-1).

El conjunto amarillo es penúltimo en la tabla con siete unidades, a tres de la zona de salvación, después de haber ganado en una única ocasión en lo que va de campeonato, y el panorama no es muy halagüeño: tras recibir al cuadro rojiblanco, los cadistas viajan a Getafe y al Santiago Bernabéu antes del parón por el Mundial.

Además, se enfrentarán a los de Simeone con las bajas por sanción de Iza Carcelén y de Rubén Alcaraz, expulsados en Vallecas, y con las de los lesionados Jon Ander Garrido y Joseba Zaldua, aunque recuperan a David Gil, a Iván Alejo y a Momo Mbaye.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CÁDIZ: Ledesma; Luis Hernández, Momo, Chust, Espino; Alex Fernández, Fali, San Emeterio, Ocampo; Negredo y Sobrino.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Reinildo; Correa, Witsel, Kondogbia, Saúl; Morata y Griezmann.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: Nuevo Mirandilla.

--HORA: 16.15/DAZN.