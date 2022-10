Simeone: "Sé lo que doy y cómo me entrego, esto no termina hoy"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este viernes que sólo piensa ya en lo que tienen "delante" y que no está preocupado ante la posibilidad de ser cuestionado tras la eliminación de la Liga de Campeones porque sabe muy bien su trabajo y entrega en el club madrileño.

"Yo siento que tengo que hacer un gran partido ante el Cádiz y que tengo que seguir trabajando dando todo lo que damos desde que llegamos aquí, no pienso en otra que lo que tenemos delante. Un gran escritor español dijo que no le importaba lo que pensaran de él y pienso exactamente lo mismo, sé lo que doy y cómo me entrego. Esto no termina hoy", aseveró Simeone en rueda de prensa.

El argentino también fue claro a cómo está el estado de ánimo en el club. "La gente de un club grande como este no se permite bajar los brazos, yo no lo he visto en mis largos años aquí. Siempre hay momentos difíciles en una temporada, pero tengo claro lo que quiero, sé lo que busco y voy a seguir entrenando de esa manera y buscaré como siempre dar lo mejor que tengo para mi club", recalcó.

El 'Cholo' reiteró la "decepción" de haber caído en la Champions y recordó "el esfuerzo" que se ha puesto en intentar llegar lejos siempre en esta competición. "Pero esto sigue adelante, hay liga, un partido importante donde debemos seguir encontrando el camino que llevamos desde Sevilla", apuntó.

"Entiendo que el equipo está haciendo las cosas muy bien y el empate del miércoles no cambia mi pensamiento, sigo pensando que estamos encontrando con lo que nos sentimos más identificados dentro del juego. Ahora hay que estar fuertes, tranquilos y trabajar que es lo único que cuenta", añadió.

El técnico colchonero alabó el buen partido de Rodrigo de Paul ante el Leverkusen, aunque subrayó que hay más jugadores "con esa personalidad". "Su entrada y la de Saúl nos dio fuerza, dinamismo y llegada. Rodrigo es un jugador importante y cuando juega como en el segundo tiempo del otro día muestra el futbolista que fuimos a buscar y es lo que le tenemos que exigir", aseguró.

La eliminación de la Champions supondrá menos ingresos, pero al 'Cholo' no le preocupa si eso se traduce en la marcha de jugadores porque ya se han "reinventado un montón de veces". "Nadie es imprescindible. Se fueron un montón tras ganar la Liga en 2014 y luego Godín y Gabi, y el equipo también se reinventó", remarcó el argentino.

Preguntado por Joao Felix y su poca participación, Simeone, tras dejar claro que no tiene "nada que opinar de su vida privada", explicó que cuenta con "cinco futbolistas ofensivamente muy buenos y con posibilidades de jugar", y sobre la petición del portugués a Carrasco para lanzar el penalti, cree que "es una muestra de actitud ante una situación que podía definir un partido". "Pero la actitud es más grande que una situación", avisó.