El Atlético sobrevive en Stuttgart

El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez celebrando su gol ante el Stuttgart. - Jan-Philipp Strobel/dpa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha empatado este martes frente al Stuttgart en el MHP Arena (1-1), en la jornada tres de la fase liga de la Liga de Campeones, en un partido en el que el estreno goleador de Julián Álvarez en la temporada igualó el tanto inicial de Jamie Leweling para un conjunto colchonero que jugó los últimos 25 minutos con un jugador menos por la expulsión de Morten Hjulmand.

El Atlético de Madrid sobrevivió en Stuttgart a un partido que se le puso cuesta arriba desde el inicio. Los alemanes rentabilizaron su superioridad en la primera mitad con el gol de Leweling, pero nada más arrancar la segunda parte Julián Álvarez igualó el marcador. El argentino anotó su primer tanto del curso, reencontrándose con el gol con la camiseta rojiblanca tras más de seis meses. Además, en el tramo final, los de Simeone tuvieron que resistir con un jugador menos por la expulsión, clara, de Hjulmand.

Así, el Atlético de Madrid suma cuatro puntos en la fase liga de la Champions League, que lo sitúan en la zona media de la tabla clasificatoria. Por su parte, el Stuttgart sigue dentro del Top 8 con siete puntos en su haber, manteniendo su condición de invicto en la competición.

Los primeros minutos de partido fueron claramente para los alemanes, que tuvieron hasta tres ocasiones antes de que se cumpliera el minuto tres. Una de ellas, frustrada de manera increíble por Jan Oblak, que pudo mandar a córner un remate franco de Bilal El Khannouss. Un asedio del Stuttgart que se prolongó durante todo el primer cuarto de hora, con otra opción de gol desaprovechada por Stiller con un disparo desde la frontal que salió demasiado centrado.

Hasta ocho remates había acumulado el equipo de Sebastian Hoeness antes del minuto 20 de juego, en los que el Atlético de Madrid apenas había sido capaz de pisar campo rival con el balón en su poder, con la dupla Barrios-Hjuldman completamente desaparecida ante una presión asfixiante de los alemanes. Así, lo mejor para los colchoneros era que el resultado se mantuviera con empate sin goles.

Y al filo de la media hora llegaría la primera aproximación peligrosa para los de Simeone, con un cabezazo de Marc Pubill a centro desde la esquina de Alejandro Grimaldo. Pero sería un oasis dentro de la mal primera mitad rojiblanca. Y es que los locales obtendrían su merecido premio antes del descanso. Una salida falta de contundencia de Pubill permitió que el balón cayera en la frontal a Leweling, que, con un zurdazo, pudo batir a Oblak para hacer el primero.

El gol espoleó al Atlético, que por primera vez en el partido comenzaba a tener posesiones largas, pero no sería suficiente para irse igualar el marcador antes de marcharse a vestuarios. Y la segunda mitad arrancaría con un cambio en los de Simeone, que dio entrada a Lookman en lugar de Jonathan David. Un cambio que tendría casi un impacto inmediato en el partido.

No se habían cumplido los primeros 100 segundos de segunda mitad cuando el balón llegó a las botas de Lookman en el costado izquierdo del área. El nigeriano encaró y encontró el espacio para meter un balón perfecto, entre el área pequeña y el punto de penalti, a Julián Álvarez. Y el argentino no falló, cruzando con la zurda un balón que se coló por la escuadra. Empataba el Atlético y el '19' colchonero se estrenaba como goleador, por fin, en la temporada.

El Atlético era otro, y se hizo con el dominio del partido. Hjuldman y Barrios empezaban a aparecer con asiduidad, así como Baena, que había pasado a la media punta. Y estarían cerca de darle la vuelta al partido al filo de la hora de juego, con un derechazo de Giuliano que sacó con el pie Seimen. Pero cuando mejor estaba el partido para los rojiblancos, una acción fea de Hjulmand cambiaría el signo del mismo. Una entrada fortísima sobre Stiller que le costó una roja directa clara.

La inferioridad numérica haría que Simeone reestructurara el centro del campo con la entrada de Johnny Cardoso en lugar de Baena. Y es que el Stuttgart volvía, como en el arranque de partido, a vivir permanentemente en campo atlético, aunque en esta ocasión el dominio no se estaba traduciendo en acciones claras de gol. Sin embargo, con el paso de los minutos el Atlético cada vez reculaba más, permitiendo al Stuttgart cargar con muchos jugadores su área.

Una de las más claras llegaría a 10 para el final, con un cabezazo de Chabot a la salida de un córner, que se marchó a escasos centímetros del palo derecho de la portería de Oblak. Se le iba acabando el tiempo al Stuttgart y el Atlético cada vez veía más cerca puntuar en un partido que se le había puesto cuesta arriba. Empate que acabaría logrando para poner fin a su maldición en tierras germanas, donde habían caído en ocho de sus nueve visitas en la máxima competición continental.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: STUTTGART, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

STUTTGART: Seimen; Vagnoman (Assignon, min.52), Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Fuhrich (Sauer, min.87); Promel, Stiller; Leweling (Demirovic, min.72), Undav (Pejcinovic, min.87) y El Khannouss.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano (Sorloth, min.87), Hjulmand, Barrios (Le Normand, min.78), Baena (Cardoso, min.69); Julián Álvarez (Vargas, min.78) y David (Lookman, min.46).

--GOLES:

1-0, min.36: Leweling.

1-1, min.47: Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (NED). Amonestó a Mittelstadt (min.17) por parte del Stuttgart, y expulsó por roja directa a Hjulmand (min.64) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: MHP Arena.