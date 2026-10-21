Simeone: "Hasta la expulsión, el partido estaba controlado"

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este martes, tras el empate ante el Stuttgart en la Liga de Campeones, que hasta la expulsión de Morten Hjulmand, "el partido estaba controlado y yendo por donde querían", pero que quedarse con un jugador menos "condicionó" los últimos minutos.

"Pasó todo lo que imaginábamos ante un equipo duro, difícil, fuerte, con mucha presión en campo tuyo que nos obligó a jugar incómodos hasta el descanso. Después del gol, empezamos a atacar mejor y a tener más situaciones de estar presente en el partido, y el segundo tiempo, hasta la expulsión, el partido estaba controlado y yendo por el lado donde queríamos", afirmó el entrenador del Atlético de Madrid en declaraciones a Movistar Plus tras el empate de los rojiblancos ante el Stuttgart (1-1).

Simeone apuntó que la expulsión "condicionó" el plan del equipo y provocó hacer "cambios diferentes". "Tuvimos que adaptarnos a lo que iba sucediendo, pero me encantó el esfuerzo de los chicos porque los últimos 30 minutos jugar con uno menos en Champions, después de haber jugado el sábado, no es fácil. Estoy muy contento por eso", subrayó.

Sobre el estreno goleador de Julián Álvarez, el argentino confesó que estaba "seguro" de que el gol "iba a aparecer". "Desgraciadamente no pudimos mantenerlo por la expulsión. La expulsión nos condicionó claramente. Intentamos en los últimos minutos arriesgar con Sorloth y Lookman arriba, por si podíamos encontrar alguna jugada en el final, pero no se dio", explicó.

"La expulsión de Hulmann es justa. Cada vez que te tiras al suelo estás muy cerca de que te expulsen, porque cualquier imagen va relacionada con un contacto. Así que todas las veces que se tiren va a ser peligroso para nosotros y para cualquier equipo", analizó la roja del centrocampista danés. Además, no quiso valorar un posible penalti sobre David Hancko: "Estoy muy lejos de todo. Me gritan que es penal, que lo pisan, pero la verdad es que no lo vi".