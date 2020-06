El austríaco Andreas Herzog no continuará como seleccionador israelí

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador austríaco Andreas Herzog ha decidido no continuar como seleccionador de Israel a consecuencia de la "incertidumbre" en la Federación de Fútbol del país generada por el "coronavirus" y aseguró que pasó "un tiempo maravilloso" desde que fichó como técnico en 2018.

"Ya no estoy dispuesto a extender el contrato porque el coronavirus arruinó muchas cosas", anunció el ex futbolista de 51 años a Sky Sport Austria. "Pasé un tiempo maravilloso en Israel, pero incluso ahora uno no sabe lo que sucederá en las próximas semanas en Israel, cuándo tendrán lugar los partidos", añadió.

Escocia e Israel, todavía con opciones de clasificarse para la próxima Eurocopa, tienen previsto enfrentarse este otoño en su segunda ronda de clasificación para el torneo continental, si las restricciones por el coronavirus lo permiten.