Ayoze: "No es casualidad que haya lesiones tan seguidas, hay que buscar soluciones"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Villarreal y de la selección española, Ayoze Pérez, expresó este miércoles que "no es casualidad" que haya "muchas lesiones tan seguidas", un problema ante el que pidió "darle una vuelta" y "buscar soluciones", al mismo tiempo que destacó que será "muy especial" para Tenerife recibir a la selección casi 30 años después, aunque insistió que el "foco principal" sigue siendo apoyar a los afectados por la DANA.

"Se están viendo muchas lesiones muy seguidas en todos los equipos de primera categoría, en España, fuera de España. Entonces, no es casualidad. Hay que darle quizás una vuelta, porque es una sensación muy agridulce, muy mala, ver a un compañero lesionado", valoró el atacante en rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El jugador cree que "hay que darle una vuelta" y "buscar soluciones", en un nuevo fútbol con un calendario "cada vez más apretado" y "más exigente, con partidos cada vez más seguidos". "Es complicado, no es casualidad. Hay que intentar buscar una manera de que haya menos lesiones, sea cual sea", opinó.

"Al fin y al cabo, creo que es lo importante, buscar soluciones. Sabemos la importancia que tiene el fútbol. Hay que seguir jugando, nadie ha dicho lo contrario. A intentar buscar soluciones para que en este caso las lesiones sean lo menos posible", agregó.

El cuarto máximo goleador de LaLiga EA Sports, con siete tantos, se mostró "muy contento de formar parte de este grupazo" y de representar a España, "que es la mejor sensación que se puede tener en el fútbol". Y ahora vuelve a la selección tras superar una lesión, y con el deseo de darle continuidad a su buen momento goleador.

"Caí de pie en el Villarreal, con mucha confianza, me han transmitido mucha confianza desde que llegué. Algunos compañeros los conocía de antes, que creo que eso ayuda, entonces la adaptación está siendo muy buena. Contento de encontrar portería siempre, de sumar goles y sintiéndome muy bien en el campo, sintiéndome muy importante en ese rol de delantero", agradeció.

El tinerfeño destacó su polivalencia como una de las claves para estar viviendo este gran momento, porque se siente "igual de cómodo en cualquiera posición". "Tengo esa capacidad y esa facilidad de, tácticamente, saber jugar en varias posiciones. Es un punto a favor y al fin y al cabo lo que el míster considere oportuno, la posición que considere el oportuno, siempre más que feliz por ayudar y por jugar", dijo.

"El equipo crea bastantes ocasiones de gol. Siempre he sido un jugador que me gusta estar cerca del área, en esas posiciones de remate y me estoy encontrando muy cómodo en esa zona, teniendo jugadores por detrás que tienen la capacidad de encontrarte con mucha facilidad. Eso también tiene mucho que ver. Pero destacaría ese rol de delantero un poco descolgado, con llegada al área y la capacidad del equipo de crear muchas ocasiones cada partido", apuntó como las razones de su momento goleador.

Además, Ayoze vivirá el lunes un "momento soñado desde niño", ya que participará, ante Suiza en la última jornada de la Liga de Naciones, en el regreso de la selección a Tenerife por primera vez desde 1996. "Volver a tu tierra después de tantos años fuera y volver con la selección es algo muy especial. La gente está muy ilusionada, muy contento de tener la posibilidad de jugar allí", expresó.

"Aprovecho el momento para hacer un llamamiento. A pesar de que la gente está muy ilusionada, con muchas ganas de que estemos allí, sin perder el foco principal también de que es por una muy buena causa los perjudicados con esta catástrofe que estamos viviendo de la DANA. Es un momento importante para que todos sumemos y en este caso que la isla se vuelque tanto en el entrenamiento como en el partido", advirtió.

Finalmente, Ayoze destacó el "talento" del combinado nacional, porque "al final el que sea seleccionado siempre rinde, siempre está preparado para dicha oportunidad y rinde al máximo nivel". "Tener tanto talento de diferentes edades, que pueden marcar la diferencia, que pueden marcar también una época... Podría pasarme un rato nombrando a cada uno de ellos. Es importante para nuestro fútbol, para nuestro país. Hay mucho futuro, mucho presente y creo que eso es algo que tenemos que destacar y valorar", concluyó.