Baena rescata al Atlético y pone la sexta

Alex Baena con el Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha superado este sábado al RCD Espanyol (0-1) en la novena jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que un gol de Álex Baena en el minuto 89 ha bastado a los de Diego Pablo Simeone para celebrar su quinta victoria consecutiva en la competición doméstica y la sexta entre todas las competiciones.

Después de una primera mitad sin goles, el cuadro rojiblanco metió una marcha más tras el descanso, un vendaval ofensivo que encontró premio casi en el descuento gracias al internacional español, que se sacó un derechazo desde más allá de la frontal para permitir a su punto llevarse los tres puntos del RCDE Stadium.

En Cornellà-El Prat, el 'Cholo' refrescó el equipo tras el esfuerzo de la 'Champions', con Marc Pubill, Morten Hjulmand, Ademola Lookman, Jonathan David y el joven lateral izquierdo Dani Martínez como novedades por Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Álex Baena y Julián Álvarez.

Los rojiblancos, con Pablo Barrios al timón, fueron mejor durante más minutos, sobre todo en un arranque en el Kang-In Lee y Jonathan David trataron de sorprender a Ángel Fortuño, que repitió titularidad bajo palos en detrimento de Marko Dmitrovic. Casi sobre la media hora, Roger Hinojo y Clemens Riedel frustraron un peligrosísimo tiro de Giuliano Simeone, antes de que Roberto Fernández ofreciese el primer aviso blanquiazul con un chut que se marchó cerca del segundo palo.

En el minuto 34, Dani Martínez remató por encima del larguero, y sin tiempo para recuperarse Jonathan David obligó a Fortuño a sacar una mano salvadora para evitar el primer tanto. Sin embargo, el partido se marchó al descanso con una ocasión clarísima de los locales, que vieron cómo Leandro Cabrera, desde la frontal, estrellaba el esférico en el larguero.

Simeone movió el banquillo para dar entrada en la reanudación a Grimaldo y a Julián Álvarez, sentando a Martínez y a Lookman, y a Llorente, por Barrios en el minuto 54, y el encuentro subió de intensidad. De hecho, el campeón del mundo, ya retirado de la selección, no tardó en hacerse notar con un disparo que repelió el travesaño después de tocar con la punta de los dedos Fortuño.

El Atlético llegaba más y con más peligro, pero no conseguía transformar sus ocasiones. Una volea de Hjulmand desde la frontal obligó a actuar al portero espanyolista, y David y Julián, que se encontraron también con la oposición del guardameta, continuaron con el vendaval colchonero. El centrocampista danés, de cabeza tras un córner botado por Grimaldo en el 76, se unió al asedio.

Sin embargo, el Espanyol resistía. La parroquia perica se puso en pie para ovacionar a su capitán Javi Puado, que contó con sus primeros minutos tras superar la lesión de rodilla que le mantuvo desde enero alejado de los terrenos de juego, pero fue solo un momento de calma en medio de la tarea de acoso y derribo de los rojiblancos.

Y el muro terminó por caer. Julián Álvarez estuvo a punto de conseguirlo en el 84, después de romper en dos toques a Unai Núñez y de que Fortuño le frustrase con la punta de los guantes, pero al borde del descuento el argentino recibió un balón de Grimaldo que dejó para Baena en la frontal; el andaluz, desde allí, superó con un derechazo al guardameta local (min.89).

Todavía tuvo que aparecer, ya en el descuento, Jan Oblak para desbaratar el empate con una estirada que evitó que se colase la volea de Pol Lozano. Así, el Atleti celebra su sexto triunfo consecutivo para asentarse en la segunda posición de la tabla con 22 puntos, a dos del líder FC Barcelona -con un partido menos-.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD ESPANYOL, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Fortuño; El Hilali, Riedel, Drkusic (Unai Núñez, min.64), Cabrera, Hinojo; Javi Hernández (Moscardo, min.73), Lozano, Expósito (Cala, min.73); Bryan Zaragoza (Puado, min.82) y Roberto (Marcos, min.82).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, 'Cuti' Romero (Mendoza, min.67), Hancko, Dani Martínez (Grimaldo, min.46); Giuliano, Barrios (Llorente, min.55), Hjulmand; Lookman (Julián Álvarez, min.46), Kang-In Lee (Baena, min.62) y Jonathan David.

--GOL:

0-1, min.89: Baena.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Hinojo (min.81) y a Unai Núñez (min.87) por parte del RCD Espanyol y a Hjulmand (min.22), a Kang-In Lee (min.43), al 'Cuti' Romero (min.66), a Baena (min.68) y a Mendoza (min.79) por parte del Atlético de Madrid.

--ESTADIO: RCDE Stadium. 30.882 espectadores.