El Barça debe reaccionar en su visita a la Real Sociedad

Los 'culers', tras perder el Clásico y la arenga de Gündogan, se topan con una Real en auge



BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este sábado al FC Barcelona en el Reale Arena (21.00), en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, en un duelo entre dos equipos de 'Champions' que luchan por seguir en la zona alta de la tabla y con duelos igualados en el reciente pasado que hacen pensar en otro emocionante duelo, al que los blaugranas llegan tras perder el Clásico y en busca de una reacción inmediata y sin querer ni pensar en qué conllevaría un segundo tropiezo seguido.

De Real a Real. El Barça enlaza el duelo ante el eterno rival, que dejó que se le escapara de las manos con una remontada blanca en la segunda parte, con este nuevo pulso de altura ante unos donostiarras que, en casa, lo darán todo para ganar a los 'culers' y acercarse a ellos en la tabla, estando como están justo por debajo de los de Xavi y a 5 puntos. Así que los 3 que habrá en juego tendrán mucho más peso de lo normal.

El propio Xavi Hernández reconoció el viernes que deben reaccionar a esa derrota en el Clásico y a la pesadilla vivida con los dos goles de Jude Bellingham. No es un escenario fácil, ya que en el Reale Arena (histórico Anoeta) el Barça, pese a su buena racha de resultados, suele sufrir más de lo que aparentas los marcadores.

La realidad es que el Barça no pierde en Donostia en LaLiga desde la campaña 2015/16, cuando encadenó el cuarto tropiezo seguido y el sexto partido sin ganar. Pero la mala racha cambió y, desde entonces, el equipo catalán ha salido invicto en siete partidos y ganado cinco de ellos, incluido el 1-6 de la temporada 20/21 y el 1-4 de la última campaña, con doblete incluido de un Robert Lewandowski que espera volver a ser protagonista.

El delantero polaco, que junto a Raphinha y Jules Kounde recibieron el alta antes del Clásico y reaparecieron en el último choque, necesita reencontrarse con el gol y recuperar el olfato que el paso del tiempo entre 'dique seco' y banquillo han hecho que se quede en pausa, dormido. Que vuelva 'Lewangol' es básico para el éxito blaugrana ante los 'txuri-urdin'.

No obstante, la gran noticia en la previa del choque fue el regreso de Pedri a la convocatoria después de estar 71 días de baja y no poder jugar desde finales de agosto, perdiéndose 12 partidos entre LaLiga (9) y Liga de Campeones (3).

Todo ello por una lesión en el recto anterior del muslo derecho, sufrida tras el partido de la segunda jornada liguera ante el Cádiz, contra quien fue titular igual que en la jornada inaugural ante el Getafe. Además, marcó el primer gol del equipo en la presente temporada ante los andaluces. Con Pedri, la magia puede volver al centro del campo 'culer'.

SIN 'CASO GÜNDOGAN'

Por otro lado, tras el Clásico lo más hablado más allá del resultado fue el toque de atención público, en declaraciones a un medio extranjero, de Ilkay Gündogan, el autor del tanto barcelonista y uno de los mejores de Xavi. ¿Qué dijo? Pues habló de conformismo, de falta de pegada. Algo que, sin llegar a crear ningún problema en el vestuario, puede haberlo agitado.

"La palabra conformismo no es del ADN Barça. Nosotros estamos aquí por la exigencia, para la excelencia, para ganar y creo que de las palabras de Gündo no hemos vivido polémica ni mucho menos. Quiso aclararlo dentro del vestuario y no le hemos dado más importancia", le respondió Xavi, que le respalda y entiende, en rueda de prensa.

UNA REAL EN GRAN RACHA EN CASA

La Real Sociedad recibirá al conjunto blaugrana con tres victorias seguidas en LaLiga como local (ante Mallorca, Athletic y Getafe) como principal arma de intimidación. Los de Imanol Alguacil, que también ganaron en la 'Champions', son muy fuertes en casa y quieren terminar con esa ristra de victorias 'culers' en el Reale Arena. Y tienen bazas para darle la vuelta a la situación.

Pese a las bajas seguras del delantero portugués André Silva y del lateral escocés Kieran Tierney, las dudas están en saber si Imanol puede tirar de Igor Zubeldia y Ander Barrenetxea, que se quedaron fuera de la lista copera --victoria sufrida en campo del Buñol (0-1)-- por molestias. No obstante, se les espera a ambos.

Ese duelo ante el Buñol no dejó buenas vibraciones ni sensaciones, pese a ir con un equipo B que no aprovechó la oportunidad de reclamar mucho. Ahora, ante el Barça y en LaLiga, el 'once de gala' está listo para poner contra las cuerdas, con el excanterano blaugrana Take Kubo como gran baza y estrella, a un Barça que llega tocado tras el Clásico y con una presión extra añadido que los locales confían en saber aprovechar.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Traoré, Le Normand, Pacheco, Muñoz; Brais Méndez, Zubimendi, Turrientes; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Koundé, Balde; Gavi, Gündogan, Fermín; Raphinha, Lewandowski y João Félix.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 21.00/Movistar+.