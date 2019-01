Publicado 29/01/2019 20:08:11 CET

El Barça quiere recibir al Sevilla con el 'abono remontada' Los blaugranas perdieron 2-0 en la ida, pero se encomiendan a Leo Messi, ausente en el Pizjuán

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este miércoles al Sevilla FC en el Camp Nou, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, con el reto de levantar el 2-0 adverso de la ida en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que deja al equipo hispalense en buen lugar para quitarle la corona al vigente campeón de la competición.

Los blaugranas, esta vez con Messi, quieren sacar el 'abono remontada', pues en los octavos de final ya dieron la vuelta al 2-1 del Ciutat de València venciendo por un claro 3-0 al Levante en el Camp Nou. Y en Sevilla, conscientes de ello, avisan de que no saldrán contemplativos.

Se prevé un intenso duelo, ya que el Barça debe ir al ataque de inicio pero sin descuidar su espalda. Un gol del Sevilla podría dejar la eliminatoria sentenciada, pues obligaría al Barça a una remontada mágica al estilo del 6-1 contra el París Saint-Germain en la 'Champions'.

El paso de los minutos, y lo que pueda ir ocurriendo en el césped del Camp Nou, deparará el guión definitivo, que para nada está escrito. Falta ver cuántas rotaciones harán Ernesto Valverde, que hasta ahora ha tirado mucho de ellas, o un Pablo Machín que tiene bajas y dudas por doquier.

Con ambos equipos vivos en LaLiga Santander, tanto que el Barça está líder e imparable en la competición doméstica con 8 victorias seguidas, y el Sevilla marcha cuarto en zona 'Champions', la prioridad ahora será este duelo de Copa, la reedición de la pasada final.

Entonces, con el título en juego, el Barça pasó por encima del equipo nervionense (0-5), un resultado con el que ahora volverían a estar en 'semis' a dos partidos de la enésima final. No lo pondrá fácil un Sevilla que sueña con pasar y jugarse el título en casa del eterno rival, el Benito Villamarín, sede de la final.

Mucho está en juego, y por ello Ernesto Valverde ha pedido a la afición que llene el estadio y a sus jugadores que provoquen, con su juego, que la grada responda y tire del carro. Todo ello pese a que Gerard Piqué, en caliente y tras el 2-0, comentara aquello de que si no remontaban, "otro año será".

MESSI, DECIDIDO A POR EL PASE

Pero la remontada, efectiva y real aunque no sea mágica, es lo que buscan en el Camp Nou. Lo quiere así Leo Messi, como aseguró el lunes tras recibir un premio, y el vestuario a tenor de lo expresado por Valverde. Todavía no tendrán a Ousmane Dembélé, pero parece que el once será lo más parecido posible al 'ideal', sino el 'ideal'.

Esta temporada, en la primera vuelta de LaLiga venció por un 4-2 que no le valdría para este miércoles. Varios errores defensivos propiciaron el marcador, gol en propia meta de Clement Lenglet incluido. Errores que se deberán evitar, para no favorecer a un Sevilla que pocas ayudas necesita para marcar.

Lo cierto es que en la ida el Sevilla fue muy superior, en juego y estrategia, al 'Rey de Copas'. Los de Pablo Machín guisaron bien una revancha de la que esperan disfrutar en Barcelona. Tras la Supercopa de España, el partido de LaLiga y la última final copera, llega la hora de la verdad y confían en "dar la cara" y marcar en el Camp Nou para una fiesta completa y confirmar el 'color especial' de la Copa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Suárez y Coutinho.

SEVILLA FC: Juan Soriano; Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Escudero; Amadou, Banega, Promes; Sarabia y André Silva.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 21.30 horas/La 1, TV3 y GOL.