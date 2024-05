Bayern y Real Madrid viven el primer 'clásico' europeo por Wembley

Los madridistas visitan con la Liga sentenciada y tras la épica de Mánchester un Allianz Arena menos temible de un irregular equipo bávaro

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este martes al Bayern de Múnich alemán en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones 2023-2024, para 'resucitar' el 'clásico' de la competición en un primer paso hacia la final de Wembley, con los madridistas acariciando el alirón en el torneo doméstico e impulsados por la épica de Mánchester, mientras los bávaros están mostrando una versión irregular, con la Champions como única 'bala' para no quedarse en blanco después de 12 años.

El Allianz Arena será escenario este martes (21.00 horas) del 27º encuentro entre el Bayern y el Real Madrid en la Copa de Europa, el partido más repetido en la historia de la competición. Dicen que la alegría va por barrios, y en estos tiempos parece que sonríen los madridistas, también en Múnich, donde tradicionalmente ha sufrido algunas de sus peores noches continentales.

Y es que el conjunto merengue encadena ahora tres victorias en sus últimas tres visitas a Múnich. Fue en 2014 cuando el Real Madrid de la 'Décima' --con Ancelotti en el banquillo-- tumbó con un 0-4 la negra dinámica en Alemania, donde enlazaba nueve derrotas y un empate.

Después, se midieron en eliminatorias de Champions en 2017 y 2018, con sendos triunfos blancos en la ciudad germana y con pase del equipo español en ambas ocasiones, para también levantar el trofeo en la final y logrando el hito histórico de conquistar el torneo tres temporadas consecutivas.

Así, el Real Madrid parece tener tomada la medida a un conjunto alemán que llega a la eliminatoria como tapado, con un equipo quizá menos vistoso que en otros cursos, y sin una vitola de favorito que ahora sí portan los madridistas. Pero este 'clásico' europeo promete emociones fuertes, como así ha sido a lo largo de la historia de la competición, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer envite de cara a la deseada final de Wembley del 1 de junio.

El conjunto entrenado por Ancelotti llega al crucial encuentro con la moral y la confianza por las nubes, ya con el título de LaLiga casi en el bolsillo, después de vencer (0-1) a la Real Sociedad y hacer bueno su triunfo en el Clásico (3-2). Así, mantienen la distancia con el FC Barcelona y suman su sexta victoria seguida en Liga --ya son 18 encuentros invicto consecutivos en todas las competiciones--.

Además, visitan Múnich espoleados tras eliminar al Manchester City de forma tan agónica como épica en la tanda de penaltis del Etihad, con Lunin como héroe madridista. Avanzar en la competición dio alas y seguridad al 14 veces campeón de Europa, que quiere coger ventaja de cara a la sería su sexta final continental en los últimos once años.

Los blancos llegan al partido con mayor descanso, ya que disputaron el encuentro doméstico el viernes. Además, Ancelotti dio descanso a nueve teóricos titulares, dada la envergadura del partido que espera en Múnich este martes. Bellingham, Rodrygo, Kroos y Mendy --ya recuperado de su sobrecarga muscular-- no tuvieron ningún minuto, mientras Vinícius y Lucas Vázquez, que será titular por el sancionado Carvajal, salieron en la segunda mitad.

La gran duda reside en quién será el acompañante de Rüdiger en la zaga, con la opción de Tchouameni con más fuerza que Nacho Fernández, a la vez que aparece Militao en escena. Sin embargo, el brasileño no tendría aún el ritmo para este tipo de encuentros, más teniendo en cuenta que enfrente estará el inglés Harry Kane, autor de 42 dianas en 42 encuentros este curso con el club bávaro.

El delantero es la principal amenaza de los alemanes junto al joven Musiala y su desequilibrio, capaz de inclinar la balanza a su favor en cualquier momento. A esto y a su solidez en el Allianz en la Champions -- solo han perdido uno --ante el PSG, en cuartos en 2021-- de sus últimos 24, enlazando 15 duelos sin perder-- se agarra un Bayern que viene de ganar 2-1 al Eintracht y que tendrá a más de 70.000 gargantas apoyándolos.

Aunque su principal preocupación debe ser no mostrarse frágiles en defensa ante un tridente integrado por 'Vini'-Bellingham-Rodrygo. Con la baja de De Ligt atrás, el surcoreano Kim Min-jae será el elegido, con Upamecano entre algodones. También necesitarán al mejor Manuel Neuer en portería, factor clave para aguantar ante los blancos.

No obstante, la historia reciente del Bayern --verdugo del Arsenal en cuartos de final-- con conjuntos españoles no es demasiado alentadora para los alemanes. De las últimas nueve elminaciones en Europa del campeón en 2020, seis fueron ante equipos de LaLiga, y no pasa un cruce ante clubes españoles desde el 2-8 en los cuartos de la edición de la pandemia en 2020.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BAYERN DE MÚNICH: Neuer; Kimmich, Kim Min-jae, Dier, Davies; Goretzka, Pavlovic; Sané, Müller, Musiala; Kane.

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

--ÁRBITRO: Clement Turpin (FRA).

--ESTADIO: Allianz Arena.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.