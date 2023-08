Bellingham e Isco lideran el once ideal de la primera jornada de LaLiga EA Sports

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El inglés Jude Bellingham y el español Isco Alarcón son los protagonistas en el mejor once de la primera jornada de LaLiga EA Sports, formación en la que el Real Madrid es el equipo que cuenta con más representación gracias a tres jugadores (el propio Bellingham, David Alaba y Rodrygo Goes).

Una vez finalizada la jornada 1, Europa Press ha configurado este once con la ayuda de las estadísticas de Driblab. El once está compuesto por: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano); Javier Hernández (Cádiz CF), David Alaba (Real Madrid), Aridane Hernández (Rayo Vallecano), Rubén Peña (CA Osasuna); Isco Alarcón (Real Betis), Jude Bellingham (Real Madrid), Álex Baena (Villarreal CF); Memphis Depay (Atlético de Madrid), Rodrygo Goes (Real Madrid) y Take Kubo (Real Sociedad).

Stole Dimitrievski

El guardameta normacedonio sostuvo al Rayo Vallecano durante la segunda parte del encuentro inaugural de la competición. Mantuvo su portería a cero y realizó tres paradas, completando un 100% de porcentaje de paradas.

Javier Hernández

Llegó a Cádiz este verano con la difícil tarea de sustituir al 'Pacha' Espino. Sin embargo, en la primera oportunidad que ha tenido ha demostrado que puede estar a la altura. Asistió en el gol del Cádiz a San Emeterio con un gran centro en una falta lateral, generando además dos ocasiones de gol. Completó su gran actuación con tres centros al área y completando el 86% de los pases que intentó.

David Alaba

El central madridista arrancó la liga en un grandísimo estado de forma. El austriaco estuvo muy activo en ataque, fue el que más veces remató del partido (3), repartió una asistencia, generó tres ocasiones y fue el jugador que más pases completó en el partido (76). Además en defensa ganó el 100% de los duelos que disputó y realizó 5 despejes.

Aridane Hernández

El flamante fichaje del Rayo Vallecano cuajó un gran debut. El canario se impuso en 4 de los 5 duelos que disputó, ganando la totalidad de los que fueron aéreos. Además realizó cinco despejes, una intercepción y completó el 100% de las entradas que realizó.

Rubén Peña

El lateral estuvo omnipresente en el debut de Osasuna en Liga. Fue el jugador que más acciones con balón realizó de los navarros (79), siendo el que más centros al área realizó (5), además de completar 15 pases en el último tercio. En defensa también estuvo excelso, se impuso en 12 duelos (el que más de partido), recuperó 12 balones, interceptó 4 remates y completó 5 entradas con éxito.

Isco Alarcón

El malagueño está ante la última oportunidad de mostrar que puede seguir siendo decisivo en la élite. Su debut en el Estadio de la Cerámica fue inmejorable. Isco fue el faro del ataque bético creando ocasiones de gol y realizando 15 pases en el último tercio de campo. El ex del Real Madrid también centró 4 veces al área y fue el jugador ofensivo del Betis que más intervino (48).

Jude Bellingham

El inglés fue uno de los jugadores más incisivos del partido. Suyo fue el segundo tanto del Real Madrid, debutando así con gol con la camiseta blanca en Liga. Además, fue el segundo jugador madridista que más veces remató a portería (2) y el futbolista de ataque que más entradas realizó en el último tercio (6).

Álex Baena

Pese a la derrota de su equipo ante el Betis, Álex Baena realizó un partido sobresaliente. Ha sido el jugador de la primera jornada de Liga que más ocasiones ha generado (5) y que más centros al área ha realizado (11). El internacional sub-21 fue también el asistente del gol del submarino, e intentó lograr el suyo, sin éxito, con cuatro remates.

Memphis Depay

El neerlandés fue decisivo en el debut del Atlético de Madrid pese a no jugar de titular. Marcó el gol que significó el 2-1 en el marcador con un disparo lejano que se coló por la escuadra. Además, en los 32 minutos que realizó 36 acciones con balón entre las que destacaron sus cuatro remates.

Rodrygo Goes

El jugador brasileño es uno de los jugadores llamados a dar un paso adelante con la marcha de Karim Benzema, y en San Mamés lo hizo. Abrió el marcador con un derechazo en uno de los dos remates a puerta que realizó. Además, generó dos ocasiones de gol e intervino en 31 ocasiones, completando el 83% de los pases que intentó.

Take Kubo

El nipón fue uno de los mejores jugadores de LaLiga 2022/23, y ha iniciado esta temporada de la misma manera. Kubo fue el autor del gol de Real Sociedad, siendo también el jugador 'txuri-urdin' que más remates intentó (3) y generando una ocasión de gol. Además, se impuso en el 100% de los duelos que disputó y completó el 100% de los regates que intentó.