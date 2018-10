Berizzo: "Quien arriesga y es valiente termina con éxito"

Publicado 28/09/2018 18:17:01 CET

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Eduardo Berizzo, ha resaltado la máxima de que quien "arriesga y es valiente" puede equivocarse pero acaba con "éxito" su empresa, justo antes de visitar este sábado al FC Barcelona en el Camp Nou, feudo que le motiva y más teniendo enfrente a su compatriota Leo Messi.

"Estos partidos son un problema pero también representan una oportunidad. La gente que arriesga y es valiente e intenta cosas, aunque se equivoque en el camino, termina con éxito. Es una oportunidad de demostrarnos de lo que somos capaces", señaló en rueda de prensa.

Su Athletic viene de perder contra el Villarreal, pero el Barça también cayó en Leganés y ahora necesita cuanto antes volver a la senda del triunfo. Pero Berizzo no sabe cuándo es mejor medirse a los blaugranas.

"Cuando están heridos se transforman en peligrosos, pero cuando están en racha también están llenos de confianza. Tienen un equipo lleno de grandísimos futbolistas con un grandísimo entrenador, y siempre tiene su dificultad", avisó.

Convencido de que están ante una "prueba máxima", recalcó que deben ser atrevidos y no darle la espalda al partido. "Debemos ser valientes, jugar con nuestro estilo y que las fases defensivas no sean prolongadas", argumentó.

Además, quiere una presión con sentido. "Cuando el rival pone en juego la pelota nuestro plan es presionar y quitársela, pero eso no conlleva que tengamos una posesión inconveniente. La explicación de usar mal el balón no es sacárselo de encima, es usarlo bien", apeló.

"El equipo está bien, recuperado, venimos de un partido que nos dejó sensaciones agrias y debemos reaccionar. Estamos contrariados, cuando uno pierde necesita una reacción para corregir, las derrotas obligan a revisar más los errores", manifestó sobre el tropiezo ante el equipo castellonense.

Por otro lado, aseguró que para él ir a entrenar al Camp Nou es un "privilegio". "Por la responsabilidad del cargo uno no termina de disfrutarlo en su magnitud, pero no deja de ser un privilegio ir a enfrentarme al mejor futbolista del mundo y de la historia a un campo excepcional del que tuve la suerte de disfrutar como jugador y entrenador", señaló en referencia a Leo Messi.

En cuanto a Aritz Aduriz, comentó que está para jugar, aunque difícil que lo haga desde el once inicial. "Aduriz está normal, entró en la convocatoria y está para jugar, no sé si la totalidad del partido pero sí ser una solución. Contamos con su total recuperación y en poco podrá jugar un partido completo", explicó.

"Aduriz es un gran futbolista que tiene peligrosidad desde el minuto 1 al 90. Las circunstancias que rodean su vuelta, por haber estado lesionado, nos hace imaginar dosificarle hasta que pueda jugar un partido entero. Pero es futbolista de inicio tan peligroso como de recambio", ahondó al respecto.

Sobre si rotaría o no, aseguró que haga lo que haga tendría críticas en contra. "Todo entrenador se expone a la crítica en cualquier elección que haga, porque la crítica se ubica en el lado opuesto. No sé cómo van a jugar mis futbolistas aunque imagino que lo harán bien y elijo a los que creo que son mejores. Puedo rotar o no, pero siempre pienso en el bien del equipo", asestó.