Bernardo Silva: "El Real Madrid es más fuerte esta temporada y quiere venganza"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Manchester City Bernardo Silva destacó este martes que el Real Madrid, rival en cuartos de final de la Liga de Campeones, "es más fuerte esta temporada" que el curso pasado, cuando les eliminaron con un contundente 4-0 en el Etihad Stadium, un resultado por el que los madridistas, según el portugués, "quieren venganza".

"No he visto el partido de nuevo el partido del año pasado. Solo tengo la sensación de lo que hicimos en el campo, pero el mismo partido en el fútbol nunca sucede de nuevo. Siento que el Madrid es más fuerte esta temporada que en la anterior. Esa fue mi sensación cuando jugamos en el Bernabéu. Y seguro que quieren un poco de venganza por ese resultado, va a ser un partido muy diferente", analizó Silva en rueda de prensa.

El futbolista luso recordó así el 4-0 de la vuelta de semifinales de la pasada Champions, resultado con el que eliminaron al Real Madrid, antes de conquistar su primera 'Orejona'. Aunque también advirtió de "lo que pasó en el Bernabéu hace dos años", con la mágica remontada de los de Ancelotti (3-1). "Cuando te enfrentas al Real Madrid, sabes que será un partido difícil, por todo lo que han conseguido en esta competición y su historia", resaltó.

"Y sabemos que es un equipo muy peligroso que juega de una forma muy diferente a nosotros. A veces sientes que tienes el control del partido y te cogen una o dos veces y te hacen gol. Entonces es muy difícil controlar a Real Madrid porque te dan la sensación de que tienes el partido controlado pero nunca lo has hecho. Individualmente, creo que tal vez sea el mejor equipo del mundo, son muy fuertes, rápidos", halagó.

Además, en el conjunto 'citizen' "todavía" tienen la sensación de que son "fuertes" en casa, algo que ha crecido desde esa dura derrota en el Santiago Bernabéu en 2022. "Estamos con mucha confianza, porque jugamos en casa, sabiendo que jugamos contra, probablemente, el rey de la competición, al que respetamos mucho, sabemos lo duro que será", avisó.

"Kroos y Modric son modelos e inspiración, también por su consistencia Ves que no es sólo una o dos temporadas, han estado haciendo esto durante 15 años. Son un ejemplo para todos los niños que empiezan a jugar fútbol, no piensan en sí mismos, piensan en el equipo", terminó de elogiar a los dos jugadores del Real Madrid.

A los que deberán neutralizar para continuar prolongando su "legado" como club. "Queremos ganar otra Premier, para hacer seis en siete años y queremos ganar la Champions para ganar dos seguidas, que sólo el Madrid hizo tres, pero nadie más ganó la Champions de manera consecutiva. Esa es definitivamente la motivación, sabiendo que es muy difícil, porque en una semana podríamos estar fuera de todas las competiciones", comentó.

"Hubo un momento en la temporada en que el equipo no estaba jugando bien. No estábamos controlando los partidos, concedíamos muchas oportunidades, muchos goles, que no es normal. Pero con el esfuerzo de todos hemos conseguido mejorar, ser más sólidos. Así que estamos contentos de estar en esta parte de la temporada con la oportunidad de luchar por las tres competiciones más importantes", celebró.

Finalmente, Silva destacó el rol "muy importante" de Kyle Walker en la plantilla, ya que sí estará disponible para la vuelta. "Es un jugador que controla a los mejores jugadores del mundo. Siempre hace un trabajo fenomenal. En los últimos años ha jugado contra jugadores como Vinícius, Mbappé o Neymar, y sabe defender como nadie", zanjó.