El Betis y Canales defienden la quinta plaza frente al Cádiz y Pezzolano se estrena ante el Mallorca

Almería y Valencia, duelo directo por evitar el descenso



MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis, con Sergio Canales ya con la cautelar, afronta este domingo la defensa de la quinta plaza en la visita del necesitado Cádiz al Benito Villamarín (16.15 horas), en una vigésima octava jornada de LaLiga Santander en la que Almería y Valencia viven un duelo directo por evitar el descenso en el Power Horse Stadium (18.30 horas) y en la que el Real Valladolid, con Paulo Pezzolano a los mandos, también quiere eludir la zona de quema ante el RCD Mallorca (14.00 horas).

A principios de semana, un juzgado concedió al club verdiblanco la suspensión cautelar de la sanción del centrocampista cántabro, que había sido suspendido cuatro partidos por unas declaraciones sobre el árbitro valenciano Antonio Mateu Lahoz. Canales, que no pudo estar en la derrota ante el Atlético en el Cívitas Metropolitano la pasada semana (1-0), volverá al equipo.

Así, Manuel Pellegrini contará con un efectivo más en su lucha por asegurar el quinto puesto, amenazado después de cosechar cinco puntos de los últimos 12 en juego; los andaluces, con 45 puntos, tienen a solo uno al Villarreal (44), que se ha acercado tras ganar cuatro encuentros en las pasadas cinco jornadas -y un empate-.

Además, ambos equipos están ya fuera de competición europea, lo que hará que todos los esfuerzos se centren en la competición doméstica. Nabil Fekir y Youssouf Sabaly no estarán disponibles, mientras que Víctor Ruiz y Juan Cruz son duda.

Enfrente, el Cádiz necesita volver a sumar para no verse abocado a la zona de peligro, un punto por debajo de sus 28. La derrota ante el Sevilla (0-2) interrumpió una racha de cuatro jornadas seguidas puntuando -una victoria y tres empates-, y ahora espera reconducir su camino.

Iza Carcelén también recibió la suspensión cautelar de su sanción, cuando solo le restaba un partido por cumplir, y podrá participar en un encuentro en el que no estarán el sancionado Jeremías Ledesma ni los lesionados Jon Ander Garrido, Joseba Zaldua, Brian Ocampo, Juan Cala y Gonzalo Escalante.

En el Power Horse Stadium, Almería y Valencia, empatados con 27 unidades, pondrán en juego al menos una de las plazas de descenso. En estos momentos, el conjunto andaluz ocupa la penúltima posición, mientras que el equipo 'che' marca la salvación.

Los de Rubi, que tendrán las ausencias de El Bilal Touré y de Sergio Akieme, acumulan cuatro jornadas sin ganar en las que cayeron ante Villarreal (0-2) y Sevilla (2-1) y empataron con Cádiz (1-1) y Celta (2-2).

Sin Jaume Doménech ni Nico González, el cuadro de Rubén Baraja afronta la cita tras salvar un punto en los minutos finales ante el Rayo (1-1), un resultado con el que dejaron atrás la goleada sufrida ante el Atlético de Madrid (3-0).

Por último, en el José Zorrilla, el Real Valladolid (28), en el estreno de Paulo Pezzolano como nuevo técnico, busca ante el RCD Mallorca una victoria que le permita ampliar la renta sobre los puestos de quema, que ahora mismo es de solo un punto.

Sus contundentes derrotas ante el Athletic Club (1-3) y en el Santiago Bernabéu (6-0) precipitaron la destitución de Pacheta, y ahora emprenden una nueva etapa con el entrenador uruguayo, que tendrá las bajas de Lucas Olaza, Darwin Machís y Anuar.

El Mallorca (33), a pesar de no haber conseguido una victoria en los cinco últimos partidos, navega seis unidades por encima de la zona de peligro, pero no debe relajarse si no quiere verse sorprendido por los problemas. José Manuel Copete, Iddrisu Baba y Giovanni González, por sanción, y Ludwig Augustinsson y Daniel Luna, por lesión, serán las ausencias con las que deberá lidiar Javier Aguirre.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.

Real Valladolid - Mallorca. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 14.00.

Real Betis - Cádiz. Cuadra Fernández (C. Balear) 16.15.

Almería - Valencia. Sánchez Martínez (C. Murciano) 18.30.

Rayo Vallecano - Atlético. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.