La biometría, una solución para "hacer más eficiente" la seguridad en el control de acceso de los estadios

Publicado 26/09/2018 16:05:42 CET

Actualmente 13 estadios del fútbol profesional cuentan con esta solución tecnológica

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La biometría dactilar es una solución que permite "hacer más eficiente" la seguridad en el control de acceso de los estadios de LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3 y en un futuro lo será la biometría facial, según afirmaron expertos en World Football Summit, el congreso internacional de la industria del fútbol celebrado en Madrid.

Ésta fue una de las conclusiones de la mesa redonda 'Biometría, una apuesta por la seguridad en los estadios', promovida por la consultora Everis y en la que participaron el Director de Integridad de LaLiga, Florentino Villabona; el Director de Comunicación del Ministerio de Seguridad de Argentina, José Ferrentino, y el Director de Seguridad en Grandes Eventos de Everis, Antón Fernández.

"En un futuro, la solución pasa por el reconocimiento facial. Es algo que ya estamos probando en Sudamérica y algunos países de Europa. En España vemos que el uso de la tecnología, como la biometría, sirve para hacer más eficiente la seguridad", dijo Antón Fernández.

Por su parte, el responsable de Integridad de LaLiga, ex número dos de la Policía, destacó los avances hechos en la patronal de clubes, aunque dijo que no se van a quedar "de brazos cruzados". "En LaLiga existe un compromiso innegociable para expulsar a los violentos de los estadios. Hace cinco años la situación era muy distinta a la de ahora, pero no bajamos la guardia", subrayó.

Villabona ensalzó que en el pasado curso futbolístico tan sólo se registraron 7 peleas entre grupos violentos, y 5 de ellas fueron en los alrededores de los estadios. "El aficionado es consciente de las penas y es consciente de que estamos atentos a que no se produzcan estos hechos, dentro y fuera de los campos. Yo iría a un campo de fútbol con mi hijo, es absolutamente seguro", manifestó.

José Ferrentino recordó el acuerdo que firmaron LaLiga y el Gobierno argentino para colaborar contra los violentos y puso como "modelo" a la competición española. "Argentina tiene serios problemas de seguridad. Los ultras se benefician de la connivencia con los dirigentes, pero estamos dando pasos importantes como con el programa la Tribuna Segura", indicó.

Ferrentino, que valoró positivamente la iniciativa FAN ID puesta en marcha en el pasado Mundial de Rusia, informó que en los últimos años más de 400 personas fueron a la cárcel gracias a ese programa de detección de las personas perseguidas por la justicia. "Nos falla muchísimo la tecnología, pero queremos que la familia regrese a los espectáculos deportivos", deseó.

EL CALDERÓN PIONERO

En este sentido, el Director de Seguridad en Grandes Eventos de Everis, Antón Fernández, destacó que actualmente 13 estadios del fútbol profesional cuentan con la tecnología biométrica para la grada de animación, entre ellos el Wanda Metropolitano, y antes el Vicente Calderón, pionero en agosto de 2015, y el Camp Nou, que se acabará aplicando en todos los campos.

"Nuestro foco no está dentro del estadio, ni en los alrededores sino que no queremos que los violentos vayan a los estadios. Es un carácter más preventivo", apuntó Fernández. Mientras tanto, LaLiga prepara un Manual para el Director de Seguridad de los clubes profesionales.