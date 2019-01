Bordalás: "No me ha gustado mi equipo, no hemos sido nosotros"

Publicado 26/01/2019 19:40:16 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha reconocido que "no" le ha "gustado" su equipo este sábado en el Wanda Metropolitano (2-0) y ha asegurado que no han sido ellos mismos, y ha explicado que no han sido "inteligentes" a la hora de controlar sus emociones en los minutos finales, en los que han sufrido dos expulsiones .

"No hemos estado bien, no me ha gustado mi equipo, no hemos sido nosotros. A los jugadores tampoco les ha gustado lo que han hecho en el campo. Ahora tenemos que reflexionar", declaró en rueda de prensa. "Las expulsiones nos han dolido, no hemos sido inteligentes, teníamos que haberlo evitado. Es absurda la entrada de Djené en el centro del campo, sin peligro. La segunda de Cabrera ha sido por aplaudir la tarjeta anterior. Hay que evitarlo", añadió.

A pesar de ello, el técnico azulón considera que "no hay excusa a la derrota". "No hemos sido nosotros. He tenido la sensación del primer partido de liga en el Bernabéu. Dos errores, un balón dividido... Nos faltó firmeza, con un pase completamente solo nos hicieron el primero. El segundo ha sido por una serie de situaciones en las que llegamos tarde, el rechace de David Soria lo aprovechó Saúl. No hemos dado sensaciones de poder incluso recortar distancias. Ellos son un equipo que en casa no han perdido, con un potencial tremendo", indicó.

Además, Bordalás considera que la participación en la Copa del Rey puede estar pasando "factura" a sus futbolistas. "Se caían mucho al suelo. Llevamos mucha carga de partidos y ha podido pasar factura, pero no es una excusa. No hemos estado, no ha sido nuestro mejor partido. Hay que pensar en el siguiente partido", explicó.

Con la derrota de hoy, el Getafe enlaza 15 partidos sin ganar al Atlético sin ningún gol a favor. "Es un gran equipo, un equipazo, muy equilibrado, que defiende muy bien. Yo soy responsable de los partidos en los que me he enfrentado al Atleti. Son estadísticas", finalizó.